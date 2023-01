Afirmó que el sector se vio perjudicado considerablemente por los conflictos en Santa Cruz, en Chile y en Perú, pese a ello, tiene que cumplir con sus obligaciones impositivas, pero no tienen con qué honrarlas, por lo que remitieron notas a la Administración Tributaria, pero hasta ahora no reciben respuesta.

“El transporte pesado internacional y nacional al cual representó, nos declaramos en quiebra, porque no pueden arreglar estos problemas que atingen a los bolivianos, hay bloqueos en Perú y también hubo en Chile. Entonces es grave el problema, algo que hemos hecho conocer a Impuestos, porque el transporte pesado no tiene flujo económico para poder pagar el Impuesto a las Utilidades de Empresa (IUE)”, afirmó el representante del sector, Héctor Mercado, en contacto con Cadena A.

El Transporte Pesado Internacional de Cochabamba se declara en quiebra por las movilizaciones que hay en el país, principalmente en Santa Cruz, y en la frontera con Perú, lo que provoca que no puedan generar flujo económico ni cumplir con sus obligaciones como el pago de impuestos. El sector señala que en 2022 sólo trabajó la mitad del año.

“Nosotros nos hemos reunido con los grandes contribuyentes que tenemos en Cochabamba y Quillacollo, pero en ambas gerencias nos han hecho conocer que tenemos que dirigirnos al presidente del SIN, Mario Cazón, a quien hemos remitido las notas correspondientes y a la fecha no tenemos respuestas a la fecha”, afirmó.

Dijo que la reunión es para explicar que en 2022 el sector resultó afectado con 83 días de bloqueo por problemas sociales en diferentes puntos del país, otros 34 días por el paro en Santa Cruz y 15 días por un paro en Chile, y ahora otros 15 días por las movilizaciones en Perú.

“Eso significa que sólo hemos trabajado un 50% y por eso nos ha afectado de gran manera, es la raíz del problema del transporte que no puede generar flujo económico, por estos conflictos no se puede pagar IVA, IT e IUE, pago a peajes y otros. El problema es para todos los sectores de manera directa e indirecta”, sostuvo Mercado