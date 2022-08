Tras disolver convenio con Fonadin, Bananeros advierten que solo dialogarán con ministro

“Uniban no asistirá a dicha reunión mientras no sea con el ministro, Remmy Rubén Gonzales Atila, porque en reunión extraordinaria se resolvió la disolución de convenio del Programa Nacional del Banano que fue suscrito con el Fondo Nacional de Desarrollo Integral”, señalan en una parte de la carta remitida.

Mediante nota dirigida al Director de Fonadin, Omar Ortiz, los productores de banana indicaron que no asistirán a las reuniones convocadas por esa instancia.

El presidente de la Organización Comunitaria de Bananeros del Trópico, Agustín Conde Mamani, sostuvo que su sector no está conforme con los técnicos contratados, ya que no estarían cumpliendo de manera adecuada sus funciones.

Indicó que en varias oportunidades han realizado sugerencias para que puedan ayudar a mejorar la producción de banano, sin embargo, los técnicos no hicieron eco de las mismas, lo que ha derivado en una serie de falencias e irregularidades.

“El Gobierno no ha contratado técnicos del área, no conocen. Al no ser del área comenten errores, nosotros sabemos de costos, pero vemos que existen precios elevados. Si hablamos de los fertilizantes (que se compran), está elevadísimo”, dijo Conde.

Otra de las observaciones es que la calidad de los insumos tampoco es la requerida, por lo que no lo usan.

“Al productor no le pueden engañar, porque sabe la calidad del producto, y es de mala calidad lo que compran. Los técnicos no son del área del banano, los técnicos del Fonadin en vez de enseñar al productor, están aprendiendo del productor, entonces: de qué ganan”, cuestionó el productor.

Con el fin de mejorar la producción y exportación del banano, se puso en marcha el Programa Nacional del Banana, sin embargo, Uniban indicó que su comité técnico no fue consultado ni coordinaron la ejecución del mismo.