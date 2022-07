Tras escándalo de maíz transgénico, Emapa acopiará sólo grano local

Tras el escándalo por el ingreso de maíz transgénico a uno de sus centros de acopio, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) se comprometió a parar la acumulación y recibir el grano sólo de los productores locales en Santa Cruz.

De esa manera el bloqueo que protagonizaron los productores de San Pedro se levantó. Los agricultores de la región habían denunciado el ingreso a instalaciones de Emapa de camiones con maíz transgénico, luego de dar positivas las pruebas en 10 de estos motorizados, pese a que esto está prohibido.

Tras una reunión con el gerente de la estatal, Franklin Flores, el alcalde de San Pedro, Ramiro Escalante; Deisy Choque, diputada del MAS; representantes de Anapo; y Eliazer Arellano, dirigente de los agricultores del Norte Integrado, se alcanzó un acuerdo de cinco puntos, reportó Radio Audio Bosco.

La legisladora informó que los camiones observados fueron rechazados por Emapa y uno de los acuerdos es dar parte a las autoridades correspondientes para que se investigue.

Como segundo punto se acordó que Emapa ya no acopiará maíz de otras regiones y que en los depósitos se priorice la producción local. Tercero, Emapa se comprometió a que los profesionales que trabajen para la estatal en la zona sean del lugar.

Cuarto, se acordó que Emapa proporcione información de todas las empresas privadas que obtienen cupos. “Esto es para verificar si (las empresas) existen y se eviten negociados”, indicó Choque.

Quinto, se acordó que si se verifica un déficit en la producción se necesitará que el Gobierno permita el uso de semillas genéticamente modificadas.

Añadió que el Comité de Bioseguridad debe evaluar la aprobación de un nuevo evento para el uso de estas semillas.

El gerente de Emapa, Franklin Flores, negó el acopio de maíz transgénico, pero aseguró que las denuncias serán investigadas.

El alcalde de San Pedro, Ramiro Escalante, informó que se fue hasta las instalaciones de Emapa para sacar muestras del maíz transgénico, pero no fue posible. “Grande fue nuestra sorpresa porque en el lugar no estaba el encargado regional y no se podía forzar portones y ya no estaban los camiones”, indicó.

Los productores denunciaron que los camiones en la mañana de ayer desaparecieron sin que sean sometidos a una prueba. Inicialmente los agricultores habían verificado que en 10 camiones el maíz era transgénico luego de una prueba.

María Muñoz, senadora del MAS, fue retenida en medio de gritos, insultos y hasta empujones, con agricultores que le exigían realizar una inspección en instalaciones de Emapa, ya que los camiones observados desaparecieron, reportó Erbol.

El presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor), Mario Moreno, indicó que hace mucho se sabe que Emapa acopia maíz proveniente de Argentina que es genéticamente mejorado tras conversar con transportistas. “Son 80.000 toneladas, se estima, que ingresaron de maíz transgénico. En Yacuiba la producción se malogró por la sequía y se usó la guía de sus chacos para internar”, manifestó.