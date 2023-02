El director de la ASFI, Reynaldo Yujra, sostuvo que a pesar de las explicaciones del BCB y del Ministerio de Economía, se ha generado una percepción innecesaria y acudió a comprar dólares que no necesitan. “El 92% de los depósitos del público están en moneda nacional y no necesitan dólares para protegerse de cualquier eventualidad”, aclaró.

Según la autoridad reguladora, la ASFI hizo una evaluación y no existe ningún comportamiento anormal en las Casas de Cambio. “Están atendiendo de forma normal la demanda de la ciudadanía y el tipo de cambio que ofrecen no supera la barrera establecida por norma y no hay motivo para que se genere preocupación e incertidumbre. El sistema financiero es sólido y el mercado cambiario no registra comportamiento anormal”, puntualizó Yujra.