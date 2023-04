La Cámara de Diputados retomó este sábado el debate sobre la ley del Oro con severas acusaciones contra el presidente de esa instancia legislativa, Jerges Mercado, a quien acusaron de usurpar funciones y atentar contra la democracia.

En medio del debate, se conoció un acta firmada por tres legisladores que forman parte del Comité Electoral de Cómputo y Escrutinio conformado para este proceso, donde se concluye que la normativa no logró ser aprobada en la plenaria del viernes, tal como había anunciado Mercado ante los medios de comunicación.

“La opción de aprobación (de la Ley del Oro) no ha alcanzado la mayoría absoluta de 60 votos exigida conforme a la legislación vigente. Por lo tanto, el proyecto de ley...no ha sido aprobado”, señala parte de ese documento, presentado por el diputado Jairo Guiteras (CC).

El legislador explicó que en el acta se estableció que el viernes estaban presentes 119 diputados, de los cuales 54 votaron afirmativamente, 24 por el No y 41 emitieron votos blancos.

“La opción de aprobación no alcanzó la mayoría absoluta de 60 votos exigida por la legislación, por tanto el proyecto de ley no fue aprobado. Esta es la posición del comité electoral”, aseguró el legislador para luego señalar que el documento fue firmado además por sus colegas Elena Pachacute Ticona y María René Álvarez.

Las primeras intervenciones acusaron a Mercado de desconocer la Constitución política, el reglamento interno y de promover una dictadura.

El viernes, tras la votación de la ley del oro, el comité electoral dijo que 54 votos fueron a favor y 24 en blanco. En ese momento el presidente de la Cámara de Diputados Jerges Mercado dijo que con 54 votos tienen mayoría y se daba por aprobada la ley del oro que le permitirá al Banco Central de Bolivia (BCB) vender el oro de las reservas internacionales.

Carlos Alarcón, jefe de la bancada del opositor Comunidad Ciudadana (CC) acusó a Mercado de “dar una información falsa” al decir que la ley del oro fue aprobada en grande. “Constitucionalmente quedó rechazada porque no tuvo la mayoría absoluta de votos. La mayoría absoluta es 60 votos (cuando sólo votaron a favor 54). Lo que hizo es inventarse una regla de aprobación de leyes para aniquilar la democracia en Bolivia”.

Incuso supuso que “bajo la lógica” del presidente de Diputados, si tan sólo hubieran votado 25 a favor de la norma, al tener un número mayor de los que rechazaron la ley habría sido aprobada. “Esa es una estrategia de (Luis) Arce para imponer al dictadura. Si aceptamos esta barbaridad nos van a enchufar al leyes malditas y las leyes que les dé la gana con 25 votos de más de 100 parlamentarios”, alertó.

El diputado del trópico de Cochabamba y miembro del ala evista del MAS, Gualberto Arispe, agregó que “en la historia del MAS tenemos un presidente que no sabe la CPE, no conoce el reglamento de la Cámara de Diputados. En una sesión cuando tratamos la misma ley, hizo aprobar en aplazamiento cuando no correspondía en su momento”, declaró con carácter previo.

El legislador le hizo recuerdo al presidente de Diputados que el artículo 163 de la CPE como el reglamento de la Cámara Baja establece que toda la aprobación requerirá mayoría absoluta. Es decir, que de los 119 diputados presentes el viernes la mayoría sólo se alcanza con 60 votos; sin embargo, ese día sólo manifestaron su apoyo a la norma 54. “No se consiguió la mayoría absoluta. No se necesita reconsiderar, por tanto esta ley se archiva al no contar con mayoría absoluta. Eso es lo que corresponde según el reglamento y la CPE”, precisó el legislador.

El diputado Pacífico Choque le recordó que las “personas que violen los derechos constitucionales se hace responsable a sus autores intelectuales y materiales. Si su autoridad insiste de forma material e intelectual de mantener esta errada aseveración es vulnerando va contra la CPE, el reglamento de diputados, estarían incurriendo en el delito de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la CPE y las leyes”, advirtió.