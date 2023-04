El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, el 12 de marzo indicó que algunos exportadores no ingresan sus dólares al país y algunas entidades bancarias se han prestado a esa situación.

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, señaló que es evidente que hubo un récord de exportaciones de 13.586 millones de dólares, sin embargo, hubo también un récord de importación por 13.049 millones, con un superávit de 603 millones de dólares.

Pese a ello, dijo que las RIN del BCB han ido a la baja por varias razones: el crónico déficit en el comercio de servicios con el mundo; el contrabando de importación; el pago de la deuda externa; la salida de capitales; los préstamos del BCB al gobierno para llevar adelante sus proyectos, el déficit y las subvenciones que, al final del día, se traducen en una merma de reservas.

Según Rodríguez, es posible que algunas empresas no estén internando dólares y lo tengan en bancos del exterior, pero aclaró que eso está permitido. “Esta práctica es la que ha permitido funcionar al mercado con normalidad el año pasado, no faltaron divisas en el país para financiar más de 13.000 millones de dólares por importación, lo que demuestra que la baja de las RIN no tiene que ver con dicha práctica por parte de empresas exportadoras”, recalcó.

Añadió que muchas empresas son importadoras también y prefieren tal modalidad frente a los costos adicionales que hay en el país, como el cobro del ITF para depósitos y retiros, por ejemplo.

El economista Rolando Morales sostuvo que el problema es que las importaciones han sido millonarias, sobre todo combustibles y vehículos.

Coincidió que es posible que algunas empresas no estén internando dólares, pero tampoco debería ser preocupante porque depositan en sucursales de bancos nacionales, que cuando reciben solicitudes de divisas, pueden acudir a estas agencias.

Para Héctor Córdova el problema sobre todo está con el oro, que cuando se exporta las comercializadoras le pagan en dólares a las cooperativas y el dinero no entra al BCB.

“Antes, la comercialización era diferente, el BCB pagaba en bolivianos a los mineros. Ahora el problema es que los comercializadores para pagar a cooperativas acuden al BCB a comprar dólares y el dinero se queda fuera del país”, indicó.

Córdova sostuvo que es necesario que el Estado controle y el anterior proyecto de Ley del Oro apuntaba a que toda la comercialización se haga vía el BCB y el sistema financiero, pero eso quedó ahora en nada.

El economista Enrique Velazco sostuvo que una parte del oro es posible que ingrese de Perú y las divisas se van a ese país o que el metal salga al exterior sin dejar nada de divisas. Su colega Fernando Romero manifestó que el problema es la salida de divisas para importar combustibles y el uso de las RIN para financiar el déficit fiscal, a empresas estatales poco rentables, subvenciones y pago de deuda externa.