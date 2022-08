Úrea: expertos aplauden logros pero piden cuidar el transporte

Expertos aplauden la operación de la Planta de Amoniaco y Úrea al 100% de su capacidad, anunciada el jueves por el Gobierno, pero advierten que problemas con el transporte de la producción podrían ocasionar retrasos con las entregas del fertilizante y esperan que no se presenten paros en la producción como ha ocurrido en el pasado.

Ayer, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, indicó que el complejo petroquímico, instalado en la localidad de Bulo Bulo, del trópico de Cochabamba, alcanzó una producción de 2.100 toneladas de úrea por día y de 1.200 toneladas de amoniaco también por día.

“Nos alegramos mucho de que esa planta esté funcionando al 100%. Esperamos que no haya problemas como los que hemos visto en el pasado, de paros en la producción, pero sobre todo con el tema del transporte hacia los mercados”, señaló Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos.

Ríos agregó que los mercados responden a la certidumbre y que el Gobierno debe garantizar suministros continuos a sus clientes y para eso necesita asegurar un transporte expedito hasta los lugares desde donde se exporta el fertilizante.

“YPFB y el Gobierno deben poner mano dura al sindicato de transportes que lleva el fertilizante en camiones desde la planta hacia los mercados, porque tratan de monopolizar el servicio y no cuentan con la capacidad ni la logística para hacerlo; por lo tanto, se llenan los almacenes y no hay cómo evacuar la úrea. De nada sirve que la planta trabaje al 100% si el almacenaje se llena y no se puede llegar al mercado”, expresó, advirtiendo que la planta podría sufrir nuevos paros si la situación no se resuelve.

Por su parte, el analista Hugo del Granado también indicó que la operación de la planta al máximo de su capacidad es una buena noticia para el país, pero que aún falta solucionar el tema del transporte, ya que hasta ahora no se concluye el ferrocarril Montero - Bulo Bulo, cuya construcción se encuentra paralizada.

“Es una buena noticia, porque se produce casi 5 años después de su inauguración, pero eso no quiere decir que todos los problemas de la planta estén resueltos. Aún queda el problema del transporte, que desde antes de la entrada en servicio de la planta está ahí, sin que el ferrocarril hasta Montero pueda ser completado y que hasta ahora no se tienen noticias de cuándo será inaugurado, pese a que ya se invirtieron cientos de millones de dólares en su construcción”.