El gerente de la Cámara de Exportadores (Camex), Marcelo Olguín, identificó tres factores que explican el descenso de la mayoría de los productos de exportación.

En primer lugar los bloqueos en la frontera con Perú, en el Desaguadero que tiene un impacto de 59% en las exportaciones agroindustriales, principalmente soya. “Nuestra preocupación es que se está levantando la cosecha de verano y es necesario contar con una alterativa para mover la carga, esta caída se va a observar cuando salgan los datos de febrero y sino también en marzo”, precisó.

Con esto las empresas no van a poder comprar la producción, los productores se quedarán sin ingresos y se va a generar un conflicto porque las plantas no pueden procesar y donde colocar los productos. Hay algunos que no se pueden almacenar, es el caso de la cascarilla de la soya.

El segundo factor tiene que ver con la caída de cotizaciones internacionales, principalmente de minerales y la tercera razón se explica con los efectos del paro y bloqueos en Santa Cruz del año pasado y que coincidió luego con el inicio de los conflictos políticos en Perú.

“En noviembre y diciembre hemos tenido problemas para movilizar la carga. una exportación se registra hoy con la declaración, pero termina saliendo del país en los siguientes 60 días. Pero lo que más nos golpea es no poder salir por Desaguadero y eso nos va costar el primer trimestre”, enfatizó.