Velazco: Reducción de la pobreza registrada es “poco realista”

De acuerdo con el investigador y director ejecutivo de la Fundación Instituto de Asistencia Social Económica y Tecnológica (Inaset), Enrique Velazco, la gran reducción de la pobreza moderada y extrema que muestra el Instituto nacional de Estadística (INE) es “poco realistas”, ya que no explora las múltiples dimensiones de la problemática ni sus causas.

Durante su informe de gestión, el pasado 8 de noviembre, el presidente Luis Arce Catacora señaló que en 2021 la pobreza moderada fue de 36,3% y la pobreza extrema de 11,1%; estos serían los registros más bajos en Bolivia desde 2005

“Los datos oficiales sobre la reducción de la pobreza no reflejan la compleja realidad que implica la pobreza en sus múltiples dimensiones. Incluso si los ingresos que habrían permitido superar las líneas de pobreza a ciertos grupos no pudieran ser cuestionados, la realidad del empleo, de la distribución del ingreso y las bases del crecimiento analizados en los temas precedentes muestran que superar la línea de pobreza no es sinónimo de ‘salir de la pobreza’”, señaló Velazco.

El investigador agregó que, si se miran más de cerca los datos del INE, se puede observar que la reducción de la pobreza monetaria (una de las dimensiones de la pobreza en su conjunto) se ha presentado más en los sectores de la población que menor instrucción tienen y que cuentan con empleo o autoempleo precario, por lo que corren el riesgo de volver a situarse por debajo de la línea de pobreza.

“Cuando uno analiza los datos puntualmente, vamos a encontrar que, efectivamente en los últimos años, el aumento del empleo y la reducción de la pobreza se está dando en personas sin educación, en personas en el sector informal y en personas que están trabajando en sectores que tributan. Eso significa que todo este proceso está premiando mucho más a las actividades que no están generando valor agregado y empleo en la sociedad”, explicó el investigador.

En mayo, un estudio realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) estableció que en promedio siete de cada 10 hogares en Bolivia son pobres multidimensionalmente.

El Cedla señala que la pobreza multidimensional no sólo se refiere a la pobreza monetaria relacionada con la insuficiencia de ingresos, sino que toma en cuenta el “acceso desigual de recursos, monetarios o no, servicios, protección social, acceso al poder y la voz o seguridad humana, entre otras dimensiones”.

Velazco agregó que una mirada más realista de la magnitud de la pobreza en Bolivia debe incluir, por ejemplo, el ranking del hambre.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubica a Bolivia como el líder, con el 19,8%, de la población subalimentada.

De acuerdo con el estudio “La seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”, Bolivia junto a Nicaragua (16,2%) y Guatemala (15,8%) encabezan los países con inseguridad alimentaria de la región, con factores comunes, como la gran cantidad de población rural e indígena y la vulnerabilidad a los efectos climáticos.

Asimismo, el director ejecutivo del Inaset señaló que la medición de la pobreza también debería tomar en cuenta la calidad de vida de los pobladores, así como el destino de sus gastos familiares.

“(En la medición de la pobreza) son también muy ilustrativas las distancias en la calidad de vida que impone la pobreza, la relación entre las magnitudes de los gastos en los hogares en aspectos básicos de vida y en los de bienestar: en Bolivia la relación es de 73% en gastos básicos y 27% en bienestar, mientras que en el promedio de América del Sur son 53% y 47%, respectivamente”.

En cuanto a los montos destinados a los rubros, Velazco señala que es por demás alarmante la poca capacidad de gasto de los bolivianos en aspectos fundamentales para el desarrollo humano, como son la educación, la salud y la cultura.

Asimismo, el investigador agregó que, en América del Sur, los bolivianos son los que menos capacidad de consumo tienen y que ese es un factor que limita el tamaño del mercado para promover las inversiones productivas.