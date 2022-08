Ven que YPFB puede vender gas hasta en $us 20 el millón de BTU

Por la flexibilización de los volúmenes de gas entregados por Bolivia a Brasil establecidos en la undécima adenda al contrato con Petrobras, expertos opinan que Bolivia podría obtener hasta 20 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU, por sus siglas en inglés) en otros mercados.

El pasado 5 de agosto, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmó con Petrobras la undécima adenda al contrato GSA (Gas Supply Agreement) con Brasil, la cual brinda flexibilidad respecto a los compromisos de entrega de volúmenes de gas contratados en función de la disponibilidad actual de YPFB.

El analista y exministro de hidrocarburos Álvaro Ríos señaló que esto significa que YPFB ya no se verá obligado a entregar los 20 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) de gas establecidos en el contrato con Petrobras para no ser pasible a sanciones, sino que podrá reservar entre cuatro a seis MMmcd para comercializar en otros mercados a un mejor precio, que podría ascender hasta los 20 dólares por millón del BTU.

“YPFB, antes de la adenda, debía enviar 20 MMmcd de gas a Brasil para no pagar penalidades. Ahora podrá reservar probablemente cuatro o seis MMmcd menos y no le cobrarán penalidades y este saldo puede ser comercializado en el mercado abierto de Brasil o vendérselos a Argentina hasta en 20 dólares por millón de BTU”, explicó el experto.

Actual contrato

El actual contrato prevé que Brasil pague aproximadamente ocho dólares por cada millón de BTU de gas boliviano, sin embargo, hay empresas brasileñas interesadas en importar el combustible por precios que oscilan entre 15 y 18 dólares por millón de BTU y Argentina paga 12 dólares, pero los precios en el mercado internacional del gas tienden al alza.

“Los volúmenes que están dentro del contrato y se vendan a Petrobras se pagarán al precio establecido en la fórmula del contrato que actualmente da ocho dólares el millón de BTU, en cambio los volúmenes adicionales se pueden comercializar a 16, 18 y 20 dólares el millón de BTU”, insistió Ríos.

Por su parte, el experto en el tema hidrocarburos Francesco Zaratti indicó que a raíz de las condiciones pactadas en la nueva adenda, YPFB podrá enviar menos gas a Brasil sin temer incurrir en sanciones y poder colocar el gas que no se venda en otros mercados a mejores precios.

“Petrobras acepta disminuir el volumen obligado que tiene que venderle Yacimientos, es decir sin que pague penalidades de 20 MMmcd a 16 MMmcd que YPFB puede vender los 4 MMmcd restantes en invierno a Argentina, al mismo Petrobras o a otros a un precio más alto, que dependerá de las fórmulas de precio, del barril de petróleo y otros factores. Sin embargo, es necesario que YPFB transparente toda la información para poder tener un panorama más claro”, señaló.

En sentido contrario

Por su parte, el analista en hidrocarburos Hugo Del Granado señaló que con la undécima adenda YPFB está yendo en contra del mercado internacional, reduciendo los volúmenes exportados en lugar de aumentarlos.

Del Granado apuntó, además, que esto se debe a que Bolivia tiene problemas de producción de gas, por lo que con el tiempo tendrá que seguir reduciendo los volúmenes exportados.

Respecto a los precios, señaló que estos aumentan en el mercado internacional, llegando a casi cuadruplicarse en algunos mercados de referencia, pero que esto no justifica una reducción en los volúmenes a Brasil, aunque se mantengan los precios del contrato. “Los precios están en ascenso y no es ninguna novedad, pero no se puede justificar la baja de volúmenes a cambio de mejores precios. De lo que se trata ahora es de poder exportar mayores volúmenes aunque sea a los mismos precios”, explicó.