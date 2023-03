Otros departamentos

Según un reporte de El Deber, en dos agencias y la oficina central del Unión la respuesta fue la misma: “no hay dólares”. Incluso, el stock de divisas destinados para el banco recién llegará este miércoles.

Romero contó que en esa ciudad en la agencia de la ex terminal, avenida La Paz esquina Las Américas, se observó un movimiento inusual y una fila no muy larga de personas, aunque no todas demandaban dólares. En Cochabamba señalan que no hubo tanta demanda.