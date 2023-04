“Tengo todo mi dinero ahí y no he podido sacar nada. Como es que en un mes y medio no han hecho nada y ahora recién se les ocurre intervenir, no sé qué voy a hacer”, gritaba una mujer con los ojos rojos por la impotencia frente a la sucursal del Banco Fassil, en El Prado de La Paz, una imagen que se repitió cientos de veces en las principales ciudades del país.

Frustración y sorpresa fueron las reacciones más comunes entre los clientes del banco, que fue intervenido la mañana del jueves por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), luego de más de un mes de problemas con sus clientes.

“He venido desde Santa Cruz para poder retirar, y solo pude sacar 100 bolivianos ayer en monedas de un boliviano, ya no se que hacer, no puedo volver a mi casa con las manos vacías”, indicó una mujer en la puerta del banco en La Paz.