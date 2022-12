El Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, retomó este jueves sus operaciones, pero los pasajeros de vuelos internacionales son los más perjudicados, porque en algunos casos no tienen respuesta sobre la reprogramación de sus vuelos y otros tendrán que esperar varias horas para llegar a sus destinos. En la terminal aérea, por ejemplo, se observa a pasajeros que quieren viajar a Colombia y que desde ayer no saben qué hacer.

No obstante, algunos pasajeros que quedaron parados en la terminal aérea manifestaron que hasta esta mañana no tenían respuesta alguna sobre los vuelos que nunca salieron, pese a que estaban programados para las 3:15 de este jueves.

Desde la aerolínea internacional Avianca señalaron que “debido a la situación de orden público y seguridad en el aeropuerto Internacional Viru Viru, el vuelo AV8385 del 28 de diciembre ha sido cancelado. Los clientes con reservas están siendo reacomodados para continuar con sus viajes de acuerdo con disponibilidad y con la normalización de las operaciones aéreas en dicha terminal”.

“Nosotros viajamos a Colombia, mi vuelo era a las 3:15 y ahora llamamos y llamamos y nadie nos da respuestas de qué es lo que vamos a hacer, somos del vuelo de Avianca. Estamos afectados que somos varios afectados”, manifestó una mujer de nacionalidad colombiana, en contacto con Gigavisión.

“Estamos siendo afectados por esta aprehensión de ese señor Camacho y no nos dan respuestas de nuestros vuelos. Soy de Ecuador, vine de España para hacer transbordo a Colombia y luego a mi país, pero nada llamé a la agencia y no nos dan respuestas. En reprogramación de pasajes nos dicen que hay vuelos y que sólo hay para el 2 de enero, pero no queremos para esa fecha, porque justo hemos llegado para pasar las fiestas con nuestros familiares y en nuestro país”, lamentó otro usuario.

“Vengo de Brasil voy a Colombia, esto me parece fatal, en Avianca no nos dan respuesta, llegué ayer por la tarde y esperé a los funcionarios de Avianca hasta las 5.00 de este jueves y nada, no aparecieron. Mientras que, en la aerolínea de Copa por lo menos atendieron y reprogramaron los vuelos a sus pasajeros”, relató el pasajero al medio televisivo.