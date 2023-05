Joel Sampaio, vocero y jefe de Prensa de la Cancillería de Brasil, está en La Paz. En una suerte de “avanzada”, verifica que todo esté listo para el encuentro bilateral que sostendrán hoy los ministros de Relaciones Exteriores Mauro Vieira, del país vecino, y Rogelio Mayta, de Bolivia.

“Tender puentes” es la premisa fundamental de diferentes reuniones que habrá esta jornada y el desafío que dejarán en diferentes mesas de trabajo. Sampaio conversó con Página Siete y explicó algunos detalles de los temas prioritarios que Bolivia y Brasil deben abordar.

¿Cuál es el objetivo de la visita del canciller Vieira a Bolivia?

Fundamentalmente es relanzar la relación bilateral después de unos años en los que estuvimos un poco alejados, tenemos mucho trabajo por delante. Ya la anterior semana estuvo en Brasilia el vicecanciller (Freddy Mamani) para ver las áreas en las que hay que retomar el trabajo, grupos de trabajo y con la visita del canciller Mauro Vieira vamos a tener ya una hoja de ruta de los temas prioritarios.

¿Cuáles son los temas más importantes entre Bolivia y Brasil?

Tenemos temas consulares, infraestructuras, energía, navegación. Tenemos un abanico variado que tenemos que volver a encauzar y generar las dinámicas que hemos tenido de acercamiento y de avance, de producir resultados. Los cancilleres darán un marco general para que las distintas áreas puedan trabajar. El comercio también es un tema importante y de experiencias compartidas como la de cultura familiar que es importante, no sólo económico sino también social.

Las relaciones entre Bolivia y Brasil siempre se han mantenido bien, pese a algunos distanciamientos en algún momento. ¿Cómo marca la llegada de Lula da Silva al Gobierno brasileño y la relación con Luis Arce?

Creo que podemos tener un marco institucional adecuado para retomar el diálogo en el más alto nivel. Todos sabemos que el empuje de la diplomacia presidencial siempre es muy importante en esas relaciones de países vecinos y países que tienen una larga historia de convivencia y de trabajo conjunto.

Entonces que los líderes estén involucrados es un dato relevante que hay que tener en cuenta. Esas condiciones están dadas, en la Cancillería, desarrollar esa relación y volver a ponerla en el lugar prioritario que siempre ha tenido y se merece tener.

El presidente Lula ni bien nombró a Vieira como canciller, una de las cosas que le encargó como primera tarea fue reconstruir puentes y en eso estamos. La visita a La Paz es un hito importante en esa tarea de reconstrucción de relaciones con nuestros socios más cercanos. Ya tenemos suficientes elementos para arrancar.

En Bolivia hay el temor de que Brasil ya no compre gas y vuelque los ojos a Vaca Muerta, en Argentina, por ejemplo. ¿Seguirán comprando gas boliviano?

Las relaciones que tenemos solemos cuidarlas; por lo tanto, no somos un país que hace vuelcos de un lado a otro sin fundamento, creo que no hay razón para esos temores. El mercado brasileño también es un mercado bastante potente como para asimilar suministros de varias fuentes, incluso fuentes domésticas porque hemos tenido descubrimientos de yacimientos en la costa de Brasil también, entonces no veo razón para esos temores. Bolivia ha sido y seguirá siendo un importante socio en el campo energético.

Tengo entendido que Bolivia también está desarrollando otro tipo de productos, ya de cara a una economía del futuro y obviamente todo lo que se pueda hacer en conjunto en pos del desarrollo de los dos países, se hará y a partir de esa confianza y patrimonio construido. No solemos derrochar los esfuerzos que hemos construido a lo largo de estos años. La diversificación de fuentes de suministro es algo natural y no pone en riesgo una relación que es cercana desde hace mucho tiempo, incluso porque tenemos infraestructuras completas que nos vinculan.

¿Se ha previsto trabajar por los brasileños en Bolivia y los bolivianos en Brasil?

Esos son fenómenos humanos que refuerzan las relaciones, porque ellos son los que generan un flujo, el conocimiento mutuo más profundo y, por lo tanto, el área consular es un área de suma importancia de los dos países, y está en uno de los grupos prioritarios porque tenemos que darles la mejor asistencia posible y tenemos que saber dialogar y dar la base de protección legal a ambos países.

¿Qué otros temas estarán en agenda?

Uno de los temas es el diálogo a nivel regional y sucede en dos ámbitos. Uno en la refundación de lo que fue Unasur. Brasil ya está comprometido con su vuelta y está en un proceso de diálogo y de escuchar a los demás países de Sudamérica sobre su visión del rol de Unasur y de un mejor formato que es lo que toca porque hoy por hoy no está.

Y el otro ámbito de diálogo al que damos muchísima prioridad es entre los países amazónicos. El presidente Lula reunirá en Brasil en agosto a los presidentes de los ocho países que integran la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, para que podamos discutir los retos comunes y una cooperación más estrecha ante los temas que hay que abordar que necesariamente requieren cooperación entre los gobiernos.

¿Brasil considera a Bolivia un socio estratégico para relanzar la Unasur?

Bolivia, sin duda, es un socio muy importante en ese esfuerzo, es uno de los primeros países que visita el Canciller con ese objetivo, fue a Quito y ahora a La Paz. Obviamente, el presidente Lula habrá hablado con algunos presidentes, pero a nivel cancillería es una de las primeras visitas que hace, entonces ya de por sí indica el nivel de prioridad que tiene Bolivia.

¿Qué información tiene sobre la presencia del crimen organizado brasileño en Bolivia?

El crimen organizado no respeta fronteras internacionales, o sea en cuanto a la manera que encuentran para el narcotráfico, para intimdar a autoridades del país que sea. Es un trabajo difícil, ni siquiera las superpotencias la tienen fácil, pero el diálogo que tenemos para nosotros es muy importante y tenemos que profundizarlo. Es una frontera muy extensa, pero la tarea de inteligencia con los recursos de tecnología que están a disposición puede acortar mucho las distancias en términos de la responsabilidad.