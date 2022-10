YPFB aclaró que no usará “fracking” en pozo Mayaya

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aclaró ayer que no aplicará la técnica del “fracking” en el pozo Mayaya Centro-X1IE, ubicado en el área Lliquimuni, provincia Caranavi de La Paz, debido a que es un proceso “inviable” a 5.500 metros de profundidad que tiene el pozo.

“Queremos desmentir categóricamente, no se incluirá el ‘fracking’ en Mayaya Centro porque técnicamente no es posible. Esta técnica de estimulación se realiza entre 2.000 y 3.000 metros de profundidad y a 5.500 m (que tiene el pozo Mayaya) no se puede realizar”, explicó Armin Dorgathen, presidente de la estatal petrolera, citado en un comunicado.

El “fracking”, conocido también como fractura hidráulica, hidrofracturación o fracturado es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo, durante este proceso son generadas fracturas artificiales en la roca mediante la inyección de fluidos a alta presión.

“No existe el servicio contratado del ‘fracking’ para este pozo, lo pueden ver en cualquiera de las páginas de YPFB, no hemos sacado un servicio para el ‘fracking’”, aseguró Dorgathen.

Detalló que el pozo Mayaya Centro es un proyecto de 5.500 metros de profundidad “con presiones bastante altas” y para ejecutar la técnica mencionada “se requiere una presión más fuerte que la del reservorio”.