YPFB Andina despide a 30 empleados, 9% de su personal

YPFB Andina procedió con el despido de unos 30 trabajadores, equivalente a un 9% de su personal, por temas de reestructuración, según reconoció la compañía petrolera en un comunicado. Modificó -además- el contrato de 10 empleados.

Según las cartas dirigidas a los empleados que fueron retirados, se esgrime la delicada situación que atraviesa el sector de hidrocarburos a nivel nacional e internacional, la crisis global por efecto de la pandemia, la disminución de la demanda internacional y la declinación en campos maduros y producción.

Estos aspectos se vieron reflejados en los estados financieros 2021-2022, indican las notas.

Una de las cartas dirigida a un empleado y a la que accedió Página Siete señala: “Con el propósito de encontrar alternativas que equilibren la estructura de costos y posibiliten la continuidad de operaciones de YPFB Andina y el colectivo de sus trabajadores, como resultado del análisis financiero, técnico y legal, la sociedad -a través de su directorio- se ha visto en la necesidad y responsabilidad de aprobar la nueva estructura organizacional, en la cual el puesto que usted desempeña en YPFB ha sido suprimido, por lo que nos vemos en la difícil decisión de tener que dar por finalizada la relación laboral con su persona, siendo su último día de trabajo el 20 de enero de 2023”.

YPFB Andina en un comunicado justifica que la empresa operaba con una estructura organizacional que no había sido ajustada hace más de seis años, situación que no se adecuaba a la necesidad actual de la firma en relación con el enfoque de nuevos proyectos, declinación natural de campos, abandono y devolución de áreas, entre otros.

Esto lleva , según la compañía, a rediseñar la organización para responder a los nuevos desafíos.

Añade que el 19 de enero, la instancia competente aprobó una nueva estructura organizacional de la sociedad que busca darle mayor dinamismo, cuidar la eficiencia en los costos operativos de producción y responder a la coyuntura del sector. “La implementación de esta nueva estructura organizacional contempla varios aspectos, entre los que destaca el cambio de modalidad de contrato con 10 colaboradores y el cierre de la relación laboral con un número cercano a los 30 trabajadores, medida que representa un impacto equivalente al 9% del total activo de la sociedad.

El comunicado agrega que el 20 de enero se inició la implementación de la nueva estructura organizacional, habiendo realizado aproximadamente el 70% de comunicaciones al personal vinculado con esta medida. Se estima que se concluirá en el mes de febrero.

En su sitio web se indica que cuenta con 360 empleados.

El analista del sector Hugo del Granado indicó que los despidos se dan debido a la mala situación de las empresas del sector petrolero y otras.

Explicó que la situación del sector es compleja por la disminución de la producción de gas y esto no es ajeno a los campos que administra Repsol, como socio de YPFB Andina. “Si no hay producción, no hay forma de sostener a todo el personal. Esta es la única subsidiaria con participación privada y la presión del socio privado hace que se retire personal”, precisó.

De acuerdo con Del Granado, en otras subsidiarias también existe personal innecesario, pero como pertenecen en 100% al Estado, no se los retira.

YPFB Andina había encarado trabajos en el pozo Sararenda X3 (SRR-X3D), ubicado en Santa Cruz, con la esperanza de encontrar reservas de gas por 1,3 trillones de pies cúbicos (TCF) y 30 millones de barriles de líquidos asociados.

Pero la intervención no dio los resultados esperados.

YPFB Andina opera los campos San Antonio, Yapacaní, San Alberto, Río Grande, Patujú, Los Sauces, Boquerón, Puerto Palos, Sirari, Enconada, Camiri, Arroyo Negro, Los Penocos, La Peña, Monteagudo y otros.