El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, explicó este domingo que el desabastecimiento de carburantes que se vivió en el país la anterior semana se produjo por problemas en la provisión de etanol y especulación. Además, informó que gracias a los ajustes logísticos el precio de la gasolina que compra el país bajó de casi 10 a seis bolivianos en un año.

“El abastecimiento es normal, tuvimos filas por un día en el departamento de La Paz y en Cochabamba (el problema) era por el abastecimiento de etanol. No tuvimos el abastecimiento de etanol correspondiente y ese fue uno de los motivos por los cuales tuvimos un retraso en la carga de etanol”, declaró el presidente de la petrolera boliviana a los medios estatales. Sin embargo, aseguró que la importación de gasolina es normal. “Contamos con todos los saldos y en caso de que no tengamos el etanol suficiente, por parte de los etanoleros, procederemos a disminuir la mezcla de etanol con gasolina”, afirmó.

El jueves se registraron largas filas de motorizados en diferentes surtidores de gasolina de las ciudades de La Paz y El Alto. Esa jornada, algunos operadores de estas gasolineras dijeron: “No nos han dicho nada, solamente que no hay gasolina”. “Recién acaba de secarse, yo creo que en media hora mi cisterna va a llegar”. “Hasta medianoche había después se ha terminado la gasolina”. Los choferes de cisternas señalaron que en la Planta de Senkata de El Alto les respondieron que no hay gasolina por falta de etanol.

“Solamente nos dicen va a llegar, va a llegar. Anoche no hemos cargado, estamos cargando de ayer, hoy día (...) Etanol, el alcohol que decimos, eso no hay, desde el sábado del anterior estamos (en la fila), ya es una semana y media y no hay etanol”, relató ese jueves uno de los conductores de una cisterna desde la Planta de Senkata.

Dorgathen aseguró que otra de las causas fue la especulación. “Cuando hay desinformación, especulación con el tema de los combustibles (se producen estas filas). Cuando una persona que no carga gasolina porque tiene medio tanque pero igual va a la gasolinera lo único que hace es hacer filas y los saldos que debían cubrir la demanda de los (otros) que necesitan el carburante se los utiliza”.

El presidente de la petrolera aseguró que cuando se especula de que no habrá combustible, las personas que aún tienen gasolina van a cargar. “Eso nos está cambiando las condiciones del mercado; está comprando combustible que no debía consumirse y eso nos genera desabastecimiento. (Además) tuvimos problema en la carga de etanol, pero el tema está resuelto. No hay necesidad de hacer filas”, precisó.

Ahorro de la subvención

“Lo más importante son los precios: hace un año, en mayo a julio del 2022 la gasolina la importábamos a un promedio de 10 bolivianos el litro por las condiciones de guerra hoy con los cambios logísticos que pudimos realizar la gasolina importada nos está costando seis bolivianos. Logramos un ahorro de casi el 40% y seguimos trabajando en ahorrar más en el precio de la gasolina”, apuntó Dorgathen.

El ejecutivo aseguró que se están mejorando los precios de importación y se está generando un ahorro para el país. “El objetivo -mencionó el profesional- es mantener la estabilidad de los precios de combustibles, disminuir los costos de importación y llegar (a pagar) entre cuatro a cinco bolivianos por libro. La meta es que el costo de la subvención sea de alrededor de un bolivianos. Ahora, la reducción del 40% es un logro y desde junio y julio tendremos mejoras logísticas y seguimos importando crudo para disminuir los costos de subvención”.

El presidente de la petrolera agregó que para seguir bajando la subvención están manejando varias opciones como la importación de crudo de forma directa de países del medio oriente y otros productores. “Estos países podrían dar un combustible más barato, lo importante es encontrar la logística para que llegue al país, trabajamos en ello. Esperamos en un par de meses podamos decir que el combustible este en cinco bolivianos y ese es un logro importante, ojalá lleguemos a cuatro bolivianos y algunos centavos”, afirmó.