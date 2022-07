YPFB firma contrato de venta de gas con empresa brasileña hasta 2023

YPFB entregará los volúmenes en función de la disponibilidad del energético y una vez cumplidos los compromisos con el mercado interno y las obligaciones de los contratos vigentes.

“Si ellos nos nominan una cantidad de gas y nosotros contamos con ese volumen, pues entonces confirmamos y entregamos el gas natural y si no tenemos ese volumen no suministramos el energético y no se aplica penalidad alguna a YPFB. El mercado brasilero está abierto al gas boliviano. Somos un país confiable para las inversiones dentro de Bolivia”, indicó Dorgathen Tapia.

El contrato que tiene el carácter de interrumpible, entra en vigencia a partir de esa fecha y el suministro del energético estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.

Según un comunicado de la petrolera boliviana, la banda de precios consensuada genera mayores beneficios para YPFB, pues son mayores a los actuales precios de los contratos en firme que se tienen, debido a la modalidad de contrato.

“Este Contrato es muy importante para YPFB, pero mucho más para CDGN. Reconocemos la capacidad técnica y comercial de YPFB. El gas boliviano se destina a diversos sectores, principalmente al sector industrial”, manifestó el director de Operaciones de CDGN Logística S.A., José Alcides Santoro Martins.