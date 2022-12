YPFB logró precio récord en venta de gas a Argentina

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) vendió gas a Argentina a un precio récord de $us 20 el millón de la Unidad Térmica Británica (BTU) durante el invierno de 2022, un monto nunca antes alcanzado en ese mercado, informó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.

“Hemos comenzado a vender a Argentina 14 millones de metros cúbicos día (MMmcd) de gas a un precio récord de $us 20 el millón de BTU. Nunca antes se había vendido a este precio, ya que el máximo en años anteriores había sido de $us 10 y $us 11”, destacó la autoridad, en la separata “Más energía para salir adelante” publicada en noviembre por la cartera que dirige.

Según el informe, la exportación de gas a Argentina con el nuevo precio generó alrededor $us 100 millones adicionales entre mayo y septiembre de esta gestión, los cuales, señala la separata, serán usados para financiar proyectos de inversión y sociales.

La comercialización del hidrocarburo a Argentina se registra en el marco de la sexta adenda que ingresó en vigencia a partir del 1 de mayo del presente año. El 7 de abril los presidentes de Bolivia, Luis Arce Catacora, y de Argentina, Alberto Fernández, suscribieron una declaración conjunta referente a temas energéticos.

Respecto a la octava adenda firmada con Petrobras (Brasil), acordada durante el gobierno de facto, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, informó que YPFB apunta a revisar ese acuerdo por considerar desventajoso para el país.

En ese sentido, la negociación pretende conseguir un mayor beneficio para el país respecto al precio, los volúmenes y el transporte. Se espera que para 2023 se tenga un acuerdo que maximice el precio del gas natural boliviano.

La firma de la octava adenda entre Bolivia y Brasil, por exautoridades del sector hidrocarburos durante el gobierno de facto, causó una pérdida económica de entre $us 60 a $us 80 millones anuales al Estado. Hasta el 2022 la merma superaría los $us 200 millones.