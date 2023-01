Son las 18:00 en Oviedo. La anestesia aún permanece en la mitad de su cuerpo. No ha comido en ocho días, pero comer es lo último en lo que Amparo Carvajal piensa. “Una vez que me recupere, volveré a Bolivia”, anuncia, pese a la resistencia de sus hermanas. “Me pusieron la mitad de la cadera”, describe. No puede moverse, pero sus pensamientos corren. “Sigo el proceso de todos los presos políticos bolivianos”, dice la octogenaria que es consciente de que “la edad también influye para el tratamiento”.

En su recuerdo están los ataques con huevos que recibe y los insultos que escucha de los militantes del MAS cada vez que se manifiesta para defender a la exmandataria, recluida con una sentencia de 10 años de prisión por el caso golpe de Estado II.

“Por los presos políticos”

“Sanguinaria”, “asesina”, “cómplice de asesinos”, le gritaban en una de esas tantas manifestaciones. En febrero, por ejemplo, se atrevieron a agredirla, en medio de los policías que tuvieron que sacarla del lugar. Meses después, volvió a las calles para protestar por la condena a Añez. Denunció la situación de la justicia en Bolivia, que -según ella- “es dependiente del gobierno del MAS”.

En Potosí esperó tres horas para ver al líder cívico Marco Pumari, quien está en la cárcel de Cantumarca. Nunca lo vio.

“Estaba ahí dentro, tres horas. Hablaba con los policías, ellos me decían ‘sí, está, va a salir, un momento’, (ellos) volvían y desaparecían. Enseguida me di cuenta que lo que querían era cansarme”, relató en un video.

Con ese antecedente, Carvajal se volvió a enfrentar al poder. “Le solicito a su autoridad una audiencia con el objetivo de encontrar la razón por la cual no me permiten el ingreso a las cárceles”, destacaba en la carta dirigida al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. En el documento reveló: “Lo que me manifiestan los encargados de las cárceles es que su persona como máxima autoridad no autoriza que yo pueda ingresar”. Paralelamente, siguió peleando en otros frentes.