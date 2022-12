A finales de octubre de este año, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) autorizó la recolección de firmas con el objetivo de llevar adelante un referendo para la reforma de la justicia, proyecto que fue impulsado por un grupo de abogados notables que -finalmente- dio sus frutos. Esa decisión generó algo de esperanza en la gente frente al sistema que está cada vez más podrido y después del aplazo del Gobierno en sus intentos de cambiar la justicia.

La determinación del TSE fue la respuesta a un largo proceso de maduración de una propuesta que nació de un grupo de juristas, todos destacados en el ámbito del derecho y de la sociedad, que se plantearon “la gran cruzada nacional” para cambiar la justicia.

Juan Del Granado, abogado y exalcalde paceño, es el rostro más visible y quien lidera a los notables que, en los primeros días de diciembre, ya comenzaron con los trámites para la aprobación de los libros de las firmas, que deben llegar al millón y medio, equivalente al 20% del padrón electoral, para lograr que el referendo se realice.

Sin embargo, este proceso data de hace un año, cuando se conoció públicamente la idea de esos abogados ante el fracaso de los intentos de reforma propiciados por el ministro de Justicia, Iván Lima.

Una clara muestra de esta reprobación fue lo que dijo el presidente Luis Arce, en su discurso al cumplir su segunda gestión al mando. No tuvo material para informar sobre la transformación de la justicia y en su afán de sacar la cara, lo que hizo fue encubrir el fracaso.

“En materia de justicia seguimos ejecutando acciones concretas para precautelar los derechos de los bolivianos”. Habló de los servicios integrales de justicia, del servicio de asistencia a las víctimas, del servicio de defensa pública, de la creación de una comisión de seguimiento a los feminicidios y del ajuste de una serie de leyes, decretos y otras normas.

Sin embargo, en la vida real no hay resultados de esos servicios integrales ni de asistencia a las víctimas. El servicio de defensa pública sigue con la misma burocracia, pese a la creación de la comisión que hace seguimiento a los feminicidios; los crímenes siguen ampliando la lista y tampoco hay ajustes a las normas a nivel general. ¿Cuál es el cambio? Ninguno.

A nivel administrativo y operativo, la batuta de la reforma la tuvo el ministro Lima, pero fracasó en cuatro intentos, desde que fue elegido titular de Justicia, en 2020.

En diciembre de ese año, Lima planteó el primer intento de reforma del sistema judicial con tres ejes: independencia judicial con base en la carrera judicial, la lucha contra la corrupción y evaluación de jueces. Para ese fin se conformó una comisión de juristas “notables”, quienes se reunieron una vez. Meses después, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, vocero del grupo de notables, desistió de participar por la falta de seriedad con que se manejó el tema.

El segundo intento fue el anuncio de un referendo constitucional en marzo de 2021, pero fue cancelado porque no había las condiciones. Se dijo que se descartó esa propuesta porque el Ministro de Justicia empezó una gira nacional para explicar los cambios que se pretende hacer a la Constitución y recibir nuevas sugerencias. No obstante, también se conoció que el partido oficialista no estaba de acuerdo con el segundo plan de Lima para reformar la justicia.

El tercer anuncio se realizó en septiembre de 2021. Lima presentó seis ejes para encarar la reforma judicial: balance del conflicto, sistema de acceso a la justicia, independencia judicial, soluciones TIC, desarrollo normativo y transparencia. Su cartera intentó hacer conocer estas temáticas de trabajo con la promesa de que se lo haría con transparencia e independencia. Dos meses después, el presidente Arce anunció para este año una “Cumbre Nacional de Justicia”, en la que se iban a discutir los resultados del proceso de reforma judicial socializado. Pero hasta ahora no se realiza el evento.

Y, finalmente, el cuarto y último intento fallido fue en mayo de este año, cuando el relator de la ONU, Diego García-Sayán, dejó un informe en el que alerta que persiste la injerencia, la corrupción, la impunidad y dificultades en el acceso a la justicia, la falta de una carrera judicial, carencia de presupuesto y personal judicial.

Lima prometió cumplir al 100% las recomendaciones del Relator; sin embargo, no lo hizo y, lejos de organizar la cumbre, pasó la responsabilidad al vicepresidente David Choquehuanca, cuya cartera organizó algunos foros y conversatorios sobre el tema, pero sin resultados fácticos, con conclusiones teóricas. Este año se terminó de hundir la reforma judicial del Gobierno.