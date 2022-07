Borja, el eterno capitán de Bolívar que disfruta del “frío especial” de La Paz

“Me considero un paceño más, un querendón de esta hermosa tierra, hasta ya me ha llegado a gustar el frío, porque es un frío especial”. Así se refiere Carlos Fernando Pichicho Borja a la ciudad que lo vio crecer y triunfar en el club Bolívar y en la Selección boliviana como “el eterno capitán”.

Y es que el frío no le gustaba cuando llegó a La Paz, la mañana del 2 de octubre en 1977. Tenía entonces 17 años e iba a debutar en un partido entre Bolívar y Oriente Petrolero.

“A partir de ese partido nunca más dejé de ser titular en el club, pero no me gustaba todavía La Paz, no me acostumbraba porque era muy distinto a lo que tenía en Cochabamba”, cuenta a Página Siete.

Borja salió de su natal Cochabamba -donde gozaba el clima cálido, jardines y grandes plazuelas- gracias a sus padres, un bioquímico y una abogada, que le dieron todo en sus primeros años. Pero dejó las comodidades para enfrentar nuevos retos en la urbe paceña al llamado de su pasión y talento en el fútbol.

Debut de fuego

El histórico capitán no olvida el cariño que le brindaron los paceños desde su llegada. Ello le impulsó a esforzarse mucho más. Tampoco olvida que el hincha bolivarista era muy exigente con el equipo, porque para ellos mínimo se debía ganar 2 a 0 y jugando bien.

“Sentí esa presión en el partido frente a Independiente Unificada, de Potosí, en el estadio Simón Bolívar, de Tembladerani, que siempre estaba lleno en esos años. Yo jugaba con el número 7, me encantaba ese número, pero jugué regular en el primer tiempo, y entonces la hinchada empezó a gritar: ¡Calichín, Calichín, Calichín!, pidiendo el ingreso del referente del club Raúl Alberto Calichín Morales, quien había retornado esos días tras su paso por la Selección boliviana”, cuenta.

Borja, con 17 años, sintió esa presión y pidió su cambio. “(El entrenador) me dice: tranquilo muchacho, tú vas a jugar de 8, Calichín va a entrar de 7. Se me acerca don Mario Mercado (presidente del club), me palmea y me dice: Tranquilo, juega con confianza. Y entro en el segundo tiempo de 8 y Calichín de 7, y de 8 hago un partidazo (sonríe) y la hinchada ya no gritaba ¡Calichín!, gritaba: ¡Pichicho, Pichicho, Pichicho!. Ahí me di cuenta que el rendimiento del jugador es fácilmente captado por el hincha, o te silba o te reconoce con apoyo”, relata.

Pichicho, el capitán

El apodo de Pichicho, a estas alturas inseparable de Borja, se lo puso Jesús Reynaldo, uno de los históricos goleadores del club. “Viene un amigo cochabambino a buscarme y (me llama diciendo) ‘phisch, phisch, phisch’. Jesús Reynaldo escuchó pichicho y así me dijo. Pichicho es un perrito del comic Larguirucho, un ch’api con el pelo crespo”, cuenta entre risas.

Cuando Carlos Aragonés pasó de Bolívar a Palmeiras, de Brasil, en 1980, Borja asumió como capitán del club celeste hasta su retiro en 1997, también llevó el cintillo en la Selección boliviana.

Durante esos 20 años, Borja logró 12 campeonatos con el club Bolívar, jugó en varias ediciones de la Copa Libertadores y de la Sudamericana. Fue seleccionado nacional desde sus 19 años y titular indiscutible de aquel inolvidable equipo boliviano que clasificó al Mundial de Estados Unidos en 1994.

Para el reconocido futbolista, el club Bolívar tuvo una época dorada en los años 90 y eso repercutió en la selección, para bien. Destaca que el crecimiende la Academia fue gracias al aporte de grandes jugadores como Erwin Chichi Romero, Francisco Takeo, Jorge Koki Hirano, Marco Antonio Etcheverry, Erwin Platini Sánchez, Julio César Baldivieso, Vladimir Soria, Carlos Truco, entre otros, además de directores técnicos de renombre.

Remarca que todo ese éxito no hubiese sido posible sin el respaldo del público paceño, con el que compartió muchas alegrías, tanto en el club como en la Selección nacional. “Para la hinchada sólo tengo agradecimiento”, asegura.

Cómo amar el frío

A estas alturas, Pichicho ha aprendido a querer el frío paceño. Radica en la sede de Gobierno desde hace más de 40 años y en este tiempo ha vivido en varias zonas. No olvida Tembladerani, donde durante 21 años acudió a entrenar cada día y pasó buenos momentos.

“Mi primera casa estaba por el centro, en la Indaburo; después por la Estación Central; y luego por la plaza Armentia, ahí estuve bastante tiempo. A los tres años me trasladé a Los Pinos. Después a Irpavi, donde vivo 30 años”, detalla.

Para Borja Irpavi es esa fusión entre Cochabamba y La Paz. Por un lado, un clima agradable y por otro lado, la inusual topografía de la urbe paceña. “Irpavi es la tranquilidad, el buen clima, no hay mucho viento, en mi casa tengo un jardín. Es una zona muy segura y ya no pienso moverme”, indica.

Borja se casó con una paceña, tiene dos hijos y una nieta, todos nacidos en la sede de Gobierno: “Soy un hijo agradecido de La Paz”, dice.

En las calles aún lo para gente de todas las edades para pedirle una selfie, un autógrafo o simplemente para saludarlo y expresarle su admiración. Él es el para los paceños el “capitán de capitanes, el eterno capitán”.