Charito Carazas, una paceña cultora de las danzas tradicionales del país

El día en el que la compañía de Charito Carazas se presentó por primera vez ante el público y las cámaras, fue el día en que también nació, aunque hasta aquella jornada no tenía un nombre propio.

Aquel 14 de septiembre del 2000, en el canal 4, Pepe Murillo, antes de presentar al grupo de danza, le preguntó por el denominativo, y al constatar que aún carecía de uno, le comentó algo que quedó para la posteridad: “Hay Chelita Urquidi, podría haber Charito Carazas también”.

La idea gustó a Rosario Carazas Hurtado, a quien muchos conocen sólo como Charito Carazas.

Desde aquel septiembre han transcurrido 22 años y en ese tiempo, la institución que dirige se fue forjando con rasgos muy distintivos, que van desde su nombre “Compañía de Bailes Tradicionales Charito Carazas”, hasta su apuesta por la diversidad de las danzas tradicionales.

Le dedica el 100% a su compañía. Comenta que respira cultura y que apostó por su pasión por decisión propia. Contra viento y marea -sus familiares le llegaron a pedir que tome otro rumbo- se jugó por la danza y después de 45 años de carrera declara que es feliz en lo que hace y que “no hay imposibles para ninguna profesión”.

De Loayza al Illimani

La historia de Charito Carazas comienza en su natal Sapahaqui, en la provincia Loayza del departamento La Paz. Allá, en su terruño, viendo el laboreo, la rutina y las festividades, fue donde comenzó a interesarse por la cultura, la danza y por la vestimenta de la chola paceña.

“Ahí fue donde me llamó mucho la atención el vestuario de la chola, que me encanta. Y ahí, también, veía a los campesinos en sus festividades, las danzas autóctonas también me llaman mucho la atención. Creo que ahí es donde nace esta inquietud, esta admiración a nuestra cultura y también a nuestros personajes”, asegura.

Pasó los dos primeros cursos de primaria en provincia y luego, junto a su familia, se mudó a la ciudad del Illimani. En La Paz, cuando estaba en el colegio, buscó un lugar donde hacer realidad la inquietud que tenía.

Entonces, un tío le mostró el recorte de un periódico, en el que invitaban a bailarines, y gente interesada, para integrar la que sería la segunda refundación del Ballet Folklórico Nacional. Corrían los años 70 y Charito Carazas, que no tenía escuela de bailarina, pero sí contacto directo con la parte cultural, se quedó entre las elegidas y comenzó una carrera que la llevó a varias partes del país y del mundo. “Trataba de esmerarme mucho y me quedé 17 años”, indica.

Luego, fundó Conadanz, donde permaneció ocho años. En esa institución hizo la parte de la logística de profesorado, vestuario e investigación, este último elemento fue uno de los sellos de su compañía.

Un himno en Francia

En 1980, Charito Carazas fue elegida por primera vez para viajar a Europa. Fue en uno de sus viajes, durante un festival internacional, que le tocó a ella y sus colegas pasar el 6 de agosto en Francia.

La lejanía no fue un obstáculo para celebrar la fiesta patria. Charito Carazas recuerda que se fueron a parar a un mástil, donde cantaron el Himno Nacional. Pero lo que más emoción les causó fue que representantes de otras delegaciones, como Hungría, España e Italia, se enteraron de que estaban de aniversario y les prepararon una sorpresa.

En medio del teatro, que era una carpa inmensa, lanzaron serpentinas de colores rojo, amarillo y verde, y unos niños húngaros, que no hablaban español, entraron en fila para regalar unos ramitos de flores a cada uno de los bolivianos. “Estábamos felices”, evoca.

Investigación en las danzas

Uno de los rasgos de su compañía es el de la investigación. Charito Carazas indaga, acude a la biblioteca y hasta realiza visitas in situ. Por eso es que cuando se enteró de que Bolivia tenía 36 naciones y pueblos indígenas, se puso la meta de conocerlos y comenzó a viajar.

Ese tipo de investigación luego se transforma en una danza. “Ahí ya viene la habilidad del coreógrafo, de poder reflejar en un cuadro escénico lo que vio, porque resulta como un aprendizaje para el público”, expresa la artista.

Sueños y legado

Charito Carazas indica que le gustaría ser un referente más grande en Latinoamérica, y que por medio de su institución se conozca la diversidad de Bolivia. Tiene una hija que también baila y una nieta que, estima, heredará su legado.

Sobre los sueños, asegura que se pueden cumplir, pero que se requiere trabajo. “A los jóvenes decirles que sí se pueden lograr los sueños, se convierten en realidad, pero eso no hay que esperarlo sentados. Para lograr eso hay que trabajar muchísimo... Seguro que vas a tener problemas, te vas a resbalar, incluso te vas a caer, pero tienes que levantarte con un propósito”, recomienda.

Aquel 14 de septiembre del año 2000, cuando le dieron la idea del nombre de su compañía, asumió el deber de no errar. “Tengo que hacer honor a mi nombre y apellido y de ahí que trato de no equivocarme, de hacer bien las cosas, y eso conlleva que la parte artística tiene que estar bien, y la parte personal, por supuesto tiene que estar bien”.