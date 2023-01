Su papel fue inicialmente técnico, pero rápidamente adquirió protagonismo político por su perfil concertador en medio de una avalancha de actores a cuál más radicales y reacios a cualquier concesión para no dar señales de debilidad.

Fue, y es, la voz autorizada para exponer los argumentos del Comité Interinstitucional de Santa Cruz y por ello se convirtió en el actor más requerido por los medios de comunicación, incluso antes de que el cabildo del 30 de septiembre decidiera otorgar un plazo de 21 días al Gobierno para que revise su postura de realizar el censo en 2024 y lo haga en el primer semestre de 2023, lo que al final no ocurrió.

Una semana y media antes de que se realice el cabildo del 30 de septiembre, dijo que era posible pararlo si el Gobierno aceptaba una reunión explicativa del pedido cruceño. “Este cabildo se puede parar si es que el Gobierno se sienta con nosotros y considera la propuesta que hemos hecho”, afirmó.

Entonces el reclamo era porque el Gobierno, con base en la decisión del Consejo Nacional de Autonomías, había postergado el censo para 2024 cuando la fecha fijada ya en 2021 y mediante un decreto de declaratoria de prioridad nacional era el 16 de noviembre de 2022. Dos años de postergación cuando un mes antes funcionarios del Ejecutivo informaban a la Asamblea Legislativa Plurinacional que todo estaba listo para el 16 de noviembre, era algo que los cruceños consideraban excesivo.

Pero el Gobierno no lo escuchó, el cabildo se hizo y comenzaron a correr los 21 días para el inicio del paro indefinido a partir del 13 de noviembre. Un día después del cabildo, Cuéllar lamentó que el Gobierno no haya tenido la voluntad de explicar el cronograma técnico que justifique la demora del censo por dos años y comenzó a sospechar que tal vez en realidad no había la voluntad de llevar adelante el empadronamiento.