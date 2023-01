La evaluación de la lucha contra el narcotráfico, en 2022, deja cifras rojas para el país y, particularmente, para el gobierno de Luis Arce, encargado de encarar el combate a este flagelo. Este año, no sólo los pisacocas presumieron, en la red social TikTok, de su bonanza, que podría ser la parte anecdótica del tema, sino que varios jefes policiales fueron involucrados en el negocio del narcotráfico, entre ellos el coronel Maximiliano Dávila que es requerido por la DEA.

Cuatro días después de las publicaciones, Dávila fue detenido en la frontera con Argentina, aunque no por narcotráfico, pero el Departamento de Estado de EEUU hizo público el ofrecimiento de una recompensa de 5 millones de dólares “por información que conduzca a la condena” del exdirector de la Felcn.

“Lo sospechoso es lo siguiente, las semanas pasadas aparecieron tiktokers pisacocas y, estamos investigando, alguna gente montó eso, reclamamos eso; por esa situación hay gente que está detenida, pero (por) semejante sonido, audio (de la denuncia), no vemos que haya detenciones, otra vez reclamamos a la justicia boliviana”, cuestionó Morales, el 22 de abril, ante la falta de avances en la investigación de la Fiscalía.

Ante la Fiscalía, ya con una imputación en su contra, Muñoz reveló que su “informante” era otro policía, el capitán Rubén Aparicio. En ambos casos saltaron denuncias sobre irregularidades en sus ascensos y el hecho de que continúen en servicio activo. La primera semana de diciembre se conoció que la Fiscalía emitió una resolución de rechazo a la denuncia en su favor.

“Encubrimiento a narcotraficantes, policías involucrados en atracos armados y volteo de drogas dejan en claro que la Policía atraviesa una grave crisis que no es reciente. Esto viene agravándose desde el gobierno de Evo Morales, que sometió a la institución. Si no recuerdo mal, desde que el MAS está en el Gobierno sólo dos comandantes de la Policía no han ido a la cárcel por corrupción o narcotráfico. Por eso la gente aplazó a esta noble institución destruida desde dentro”, afirmó el abogado Jorge Santistevan.