Érika Andia, la actriz que emergió de los mercados paceños más populares

Vivió en una de las zonas más tradicionales y comerciales de la ciudad de La Paz. Se crió en Ch’ijini, del Gran Poder, en la calle de los muebles, donde su abuelo tenía su casa y sus padres, una tienda. Creció en la Uyustus, en el Miamicito.

Haberse criado y crecido en ese ambiente ha influido en lo que es ella hoy. “Este mundo del mercado ha marcado mi trabajo. Es parte de mí, de mi formación”, dice.

Llora. No puede evitarlo. En la parte final de la entrevista, habla del esfuerzo que hicieron sus padres por ella. Al mencionar a su madre, ya no puede hablar... y solloza. “Recién ha sido hospitalizada”, cuenta. Su progenitora tiene 75 años y ella es quien, sin embargo, siempre se ha opuesto a que siga las sendas del arte. Porque, “el arte no da para vivir”, un concepto que Érika considera errado. Y el tiempo le ha dado la razón.

Pero para ella, la negativa de su madre más bien la impulsó a seguir el camino que ya tenía trazado desde el último año del colegio Sagrados Corazones, donde Óscar Arancibia -que había hecho teatro en las minas- abrió un taller de teatro. Fue entonces que nació su amor por este arte.

Su madre no pudo con la pasión de Érika por el teatro. Y cuando en mayo de este año el Festival Internacional de Teatro de La Paz (Fitaz) le entregó el Kusillo -el máximo galardón que se da a la gente que hace teatro- le expresó a su hija su orgullo. Su padre también. Los dos estuvieron en el acto de reconocimiento.

Pero su madre supo ya en 2006 que su hija amaba el arte, fue cuando dejó de presionarla para que se dedique a otra cosa. Fue el año de la premier de la película de Rodrigo Bellot ¿Quién mató a la llamita blanca?, que ella protagonizó junto a Miguel Valverde.

Esa noche, las butacas del cine en Cochabamba, adonde los actores llegaron en Peta, estaban repletas. La madre de Érika se sentó a su lado y durante gran parte de la película la tomaba de la mano, mientras sostenía en sus brazos a su nieta Clara Muñoz, quien cuando comenzó el rodaje de la película llevaba tres meses en el vientre de Érika. Y la película se estrenó apenas ella nació.

Durante el estreno de la película, Érika lloró a mares y al final de la proyección del filme tuvo que correr al baño. Y detrás de ella, su madre con la nieta Clara en brazos. Cuando Érika llora, sus ojos se hinchan, aun llore poco. En el baño, Érika no dejaba de llorar por el cúmulo de emociones. Es que ella era la protagonista de la película y era la estrella de la noche.

Hasta el baño fueron a avisarle que había un enjambre de periodistas buscándola. Pero ella no quería presentarse ante cámaras porque tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Todo era emoción. Fue entonces cuando su madre supo que nunca nadie sacaría a su hija de la actuación.

Desde esa noche de 2006, los siguientes días y meses, la vida de Érika dio un giro. Desde ese día, en las ciudades del país habían filas en los cines para ver ¿Quién mató a la llamita blanca? La película estuvo muchos meses en cartelera. Ella la vio más de 10 veces en La Paz, la mayoría de las ocasiones en la última fila de las salas. Quería constatar cómo reaccionaba la gente.

Esta película le abrió las puertas a una aventura con muchos capítulos, tiempo en que vio cerrarse unas puertas y abrirse otras, una aventura que sacó a flote otras facetas de esta actriz: la de directora, gestora cultural y locutora (periodista).

Como actriz, tiene en su haber varias películas, no sólo nacionales, sino también internacionales: Campo de Batalla, dirigida por Amancay Tapia; El Pocholo y su marida, dirigida por Guery Sandoval; Pacha, dirigida por Héctor Ferreiro; Blackthorn, dirigida por Mateo Gil; Carga Sellada, dirigida por Julia Vargas; El peor de los deseos, dirigida por Claudio Araya; Juana Azurduy, Guerrillera de la Patria Grande, dirigida por Jorge Sanjinez; Zeta 2040, dirigida por Fernando Vargas y Verónica Córdoba; Muralla, dirigida por Gory Patiño, y Los Viejos Soldados, dirigida por Jorge Sanjinés.

En televisión, fue protagonista de la primera miniserie de educación ciudadana, Z. Y también participó en la tercera temporada de la famosa serie La Reina del Sur, en el rol de una de las muchas mujeres que ha perdido a su hija en un contexto de trata y tráfico de personas.

Fuera del cine y televisión, ha perdido la cuenta de la cantidad de cortometrajes y spots de todo tipo que hizo.

En sus inicios, fue parte del Taller de Teatro de la UMSA y de la UCB bajo la dirección de Willy Pérez y David Mondacca, respectivamente. Asimismo, trabajó en el Teatro de Los Andes (Sucre) bajo la dirección de César Brie.

Fue cofundadora de Teatro Duende junto a Percy Jiménez y Pedro Grossman. Hoy es parte de P’hajsi Teatro.

En 2015 fundó el grupo Kory Warmis, conformado por mujeres gremialistas y artesanas de El Alto. También dirige a las Ulupicas, su más reciente elenco de teatro de mujeres artesanas y emprendedoras. Además, fundó y dirigió el Centro Cultural Casa Mágica, en el que se enseña teatro a niños y jóvenes.

Érika vive sus años intensamente en el mundo que ama, pero la gloria mayor se la está dando su hija Clara, quien desde su vientre ha estado en rodajes. Ahora hace danza, teatro y música. “Ella va por mucho más”, augura.