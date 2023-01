En 2010, a sus 30 años, fue elegido como director de la Cainco. Ocho años después ocupó la segunda vicepresidencia y en 2019 llegó a la presidencia de la entidad hasta la fecha y fue reelecto en una oportunidad. En una charla que tuvo frente a los estudiantes de la UPSA de Santa Cruz, Fernando Hurtado les pidió que no le digan “don” y reconoció que de estudiante era tan delgado que parecía una “jabalina” y que recibió más de dos docenas de apodos. “Eso me permitió tener cierta facilidad de palabra para responder y no quedarme callado”.

Cuestionó, además, los cupos a las exportaciones: “Ningún boliviano quiere que se pongan cupos a la exportación de úrea o gas. Entonces, ¿por qué el Gobierno discrimina al sector privado al imponer cupos de exportación a productos como, por ejemplo, la soya o la carne?”. Estos cupos para las exportaciones son entregados por el Estado una vez que tengan una certificación de abastecimiento del mercado interno.

Incluso señaló que mientras un Gobierno “piensa sólo en el corto plazo y en los votos (...) el Estado perdura en el tiempo. Está más allá de las coyunturas. ¡Es de todos! Por eso, no necesitamos un Gobierno empresario, lo que necesitamos es un Estado amigo de la libre iniciativa, de los emprendimientos y empresas familiares, que aliente la generación de empleo, que facilite la creación de valor y de riqueza”.

Las fricciones entre el Gobierno y Santa Cruz se acentuaron tras la postergación del censo hasta 2024. La encuesta nacional debía ser hecha el pasado 16 de noviembre y el Gobierno convocó a “mesas técnicas” para debatir este problema en todas las regiones del país. En medio de este diálogo arrancó la Fexpocruz a la que asistieron el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

En el acto de inauguración del evento, Hurtado contó a las máximas autoridades del país una charla que tuvo con Sixto, un empresario cruceño. “Me planteó una pregunta que me hizo pensar. Me dijo: Parece que el Gobierno no nos quiere a los empresarios. Le respondí que quizá el Gobierno no nos conoce y si nos conociera seguramente cambiaría su opinión”.

Este discurso presentó todas las inquietudes del sector empresarial que por mucho tiempo no se lo decía de forma directa.

“En el sector público necesitamos instituciones sólidas que prioricen los criterios profesionales y técnicos (...) Es importante moderar las fiscalizaciones excesivas, las restricciones a las exportaciones y todas las sobrerregulaciones que frenan el diario hacer de aquellos que invierten y producen; de aquellos que arriesgan su capital y crean empleo”. Finalmente, propuso al Gobierno un trabajo conjunto entre los sectores público y privado.