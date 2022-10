FORD BRONCO SPORT WILDTRAK... CAUTIVA A PRIMERA VISTA

De manera acertada, Ford Motor Company resolvió hace un tiempo devolverle la vida a Bronco, basado en su rica historia y en sus reconocidas capacidades todoterreno. La base del diseño está obviamente en los años 60, cuando la primera Bronco fue presentada.

Es un diseño neo retro que realmente conquista a primera vista.

Las dimensiones de este vehículo lo posicionan en un segmento C, con una longitud de poco más de 4,30 metros, pero con capacidades todoterreno muy superiores a la competencia.

Sus capacidades tienen, además de un más que importante despeje del suelo, 22,3 centímetros, ángulos de ataque y de salida que la hacen insuperable al momento de tomar pendientes pronunciadas o de superar lomas naturales allí donde no hay camino.

Fuera de ello, está la cámara delantera que permite al conductor ver lo que pasa en el inmediato entorno de la vagoneta, aun después de una pronunciada cuesta, donde normalmente la visibilidad de lo que vamos a pisar con el vehículo queda comprometida.

A todo ello hay que añadirle una serie de ayudas a la tracción 4x4, que se da con un sistema llamado GOAT, que por sus siglas en inglés significa GOES OVER ANY TERRAIN. Este sistema permite al conductor elegir entre varios modos de conducción, dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre, ya sea nieve, hielo, terreno rocoso, arena o barro.

Toda esta ayuda viene propulsada por un motor de 2000 ccEcoBoost, turbo con 253 caballos de fuerza que permiten a la Bronco una velocidad final importante y también una capacidad de reacción y tracción que no se ve comprometida por la elevación de la ciudad en la que se encuentre.

La versión que Christian Automotors S.A. comercializa en Bolivia es la tope de gama WILDTRAK, que significa que es la de mejor y mayor nivel de equipamiento: sistema espectacular de sonido “Bang& Olufsen” con 10 parlantes, pantalla táctil de 8” con el sistema SYNC para comandar por voz una serie de funciones, información del estado del vehículo, que va desde la presión de inflado de neumáticos, hasta toda la información de un viaje o el promedio acumulado en el tiempo de uso.

Pasando al confort, se advierte un techo solar panorámico que le da al interior del vehículo una gran luminosidad y la sensación de mayor libertad para los ocupantes. Tapicería en cuero y napa combinados, regulación eléctrica para la posición de manejo para el conductor; bajos de los interiores, así como el maletero lavable; una mesita plegable en el maletero que puede tener múltiples usos; iluminación especial en la puerta del maletero para cuando se va de camping y hasta un abridor de botellas muy bien incorporado en la parte posterior.

En cuanto a la seguridad, debemos comenzar con lo que en Ford se denomina Co-Pilot 360 o ayudas a la conducción, como control de velocidad crucero adaptativo, sensores de mantenimiento de carril, alerta de precolisión en caso de acercarnos peligrosamente a un vehículo delante nuestro. Sensores ópticos incorporados en los retrovisores de precaución para cambio de carril, añadidos a las siete bolsas de aire, frenos ABS antibloqueo, control de tracción y una muy cómoda transmisión automática secuencial de siete velocidades, con levas en el volante para los cambios cuando se usa el modo manual.

Ya no existe más una palanca, sino apenas una perilla para seleccionar la marcha que el conductor desee.

Un vehículo cuya presencia en nuestro mercado va a revolucionar el segmento de SUV 4x4 y que confirma a Ford como la marca que llega más lejos.