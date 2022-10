Imcruz sortea un vehículo entre las personas que compren otro; hay seis modelos a elegir

Imcruz avanza. La firma automotriz con 38 años de vida institucional en Bolivia y con un servicio de venta y postventa de talla mundial brinda cada día soluciones de transporte a cientos de familias en el país con vehículos de marcas líderes en su segmento y que destacan por su eficiencia, tecnología y versatilidad.

Imcruz lanzó la campaña Participa del 2 x1 de Imcruz center, que sortea un vehículo 0 kilómetros entre todas las personas que adquieran un vehículo nuevo hasta el 31 de octubre. El ganador elegirá entre seis modelos disponibles de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Chevrolet, Changan y JAC. Para más detalles de esta actividad supervisada por la Autoridad del Juego (AJ) se puede visitar https://www.imcruzcenter.com.bo/promo2x1/

Esteban Soruco, gerente automotriz de Imcruz, explica que, el propósito de esta campaña es recompensar a todas las personas que eligen un vehículo de cualquiera de las marcas que representa Imcruz en Bolivia y que puedan seguir acompañando y mejorando la vida en movimiento de las personas, para que puedan llegar a donde quieran.

“Todas las personas que adquieran un vehículo facturado de cualquiera de nuestras marcas automotrices entre septiembre y octubre participarán automáticamente del sorteo de otro vehículo cero kilómetros. El ganador podrá elegir una de las seis opciones que tenemos para esta campaña”, señaló el ejecutivo.

¿Cuáles son los modelos para elegir?

Soruco menciona que los clientes podrán elegir entre la potencia del Suzuki New Jimny GL AT, la elegancia del Mazda CX5 2.0 Core 2WD, la comodidad del Renault New CapturIntens Plus CVT 4x2, la tecnología del Chevrolet New Tracker 1.2 LTZ MT, la versatilidad de la nueva Changan UNIT Luxury AT 4x 2, y, por supuesto, el agradable diseño de la JAC JS8 Luxury 1.5 MT.

“Estos modelos han sido cuidadosamente seleccionados, no sólo porque representan las joyas de cada marca, sino porque, además, queríamos realmente tener modelos atractivos y que se puedan acomodar a las necesidades de cualquier persona. Una persona que compra un citycar, por ejemplo, puede llevarse otro vehículo de mayor valor y tamaño. Realmente una oportunidad única”, comenta el ejecutivo.

Liderazgo en sus marcas, en el servicio y sostenibilidad

Imcruz está presente en Bolivia desde 1984. Actualmente comercializa seis marcas de vehículos, además de la unidad de camiones, maquinarias, aceites Shell y el marketplace de vehículos usados Autopia. Genera más de 1.000 empleos directos e indirectos y desde hace varios años viene trabajando y fortaleciendo su propósito institucional enfocado en las personas.

Cuenta con más de 50 puntos de atención entre salones, oficinas y talleres en ocho de los nueve departamentos del país.

Imcruz cuenta con el taller de chapería y pintura más grande de Bolivia ubicado en Santa Cruz y con capacidad para brindar soporte a más de 120 vehículos a la semana. Recientemente también se renovaron dos salones en Santa Cruz y Cochabamba para brindar un servicio mucho más cómodo a la población.

Imcruz transita de las tradicionales RSE a la sostenibilidad. Ha desarrollado una cultura laboral que impulsa una forma de trabajo ecosostenible. Recicla, reutiliza y reduce el consumo de cartón, aceites, baterías, residuos eléctricos y electrónicos, entre otros.

¿Qué vehículo elegir para renovar o empezar a conducir el primero? Imcruz brinda opciones favorables para su familia, además de interesantes opciones de financiamiento como el “Crédito 72 horas”, que le permite seleccionar desde su teléfono celular el vehículo de su preferencia, acceder a un financiamiento, eligiendo entre seis bancos, y obtener la aprobación en menos de tres días, sin la necesidad de hacer filas.

Si está pensando en la comodidad de una vagoneta (SUV), por ejemplo, puede experimentar la serie CS de Changan, ya sea los modelosCS15, CS35 plus, CS55, CX70y la UNI-T con equipamiento destacado y con nuevas tecnologías en interiores y exteriores.

Si busca elegancia con colores exclusivos y espacios acogedores, puede optar por alguno de los modelos de la serie CX-3, CX-5, CX-9 y CX-30 de Mazda o si prefiere un vehículo de vanguardia y robusto puede buscar la Suzuki Vitara o la Suzuki XL7 con excelente rendimiento en Bolivia.

Chevrolet también brinda seguridad y comodidad en sus modelos SUV, como la New Tracker, Captiva, Blazer, Tahoe, el confort y la tradición de la Suburban. Para las travesías familiares puede también experimentar la comodidad de Renault con la New Duster, Captur y la exclusividad de la Koleos. O también puede buscar la experiencia de manejo confortable con la serie JS2, JS3, JS4 y JS8 de JAC.

Si quiere implementar una camioneta en el trabajo y también ocuparla para las aventuras familiares, Changan cuenta con la línea Hunter, además de la fuerza y potencia que brinda la serie T8 de JAC.

Para las parejas jóvenes y profesionales que transitan la ciudad puede optar por las opciones de Suzuki como el S-Presso, el bien posicionado New Celerio o buscar la eficiencia y versatilidad de la New Kwid de Renault. Y para las aventuras Off road, el Suzuki Jimny responde a los requerimientos acompañados todos con el respaldo de Imcruz.

“Tenemos opciones muy asequibles y de alto rendimiento en las categorías de hatchback, deportivos, sedán y, por supuesto, los vehículos utilitarios. Brindamos todo el asesoramiento para que el cliente quede satisfecho y conozca todo el respaldo técnico que le brinda Imcruz desde que el vehículo sale de los salones. Nuestros colaboradores están en constante capacitación para responder a las necesidades de la población”, sostiene Esteban Soruco, gerente automotriz de Imcruz,

