“Rogelio Mayta tendrá en su hoja de vida la no feliz autoría de haber destruido la diplomacia boliviana, infundado por un afán de racismo y discriminación. El Canciller calificó a los diplomáticos de gente de nariz respingada, no por su fisionomía, sino por discriminación”, enfatizó Vizcarra.

“La resolución que lastimosamente se ha empujado en Naciones Unidas, lo puedo asegurar (...), no va a ayudar a que se resuelva la conflagración. O sea, no porque se la haya aprobado mañana no habrá esa conflagración; no va a ocurrir así, más bien puede ser más leña al fuego”, afirmó.

En mayo, el Gobierno de Estado Unidos dio a conocer que los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela no iban a ser invitados a la Cumbre de las Américas, que se efectuó del 6 al 10 de junio, porque no respetan la Carta Democrática de las Américas.

El 10 de junio, Mayta, en el evento, criticó que los tres países no estén presentes. “Con sus ausencias perdemos todos la oportunidad de discutir y de entendernos por medio de nuestras diferencias. Bolivia reclama respeto y demanda el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados”, agregó.