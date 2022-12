“Ella me decía: ‘Mami, te voy a construir la casa que siempre soñaste’, eso me repetía mi hija cuando nos sentábamos a charlar”, recordó doña Faustina.

Otro de los sueños de la joven era tener una empresa constructora. “Ella soñaba con tener la empresa para dar trabajo a la gente que no tiene”.

“Mi hija tenía toda una vida por delante. Esa gente le arrebató sus sueños”, lamentó su madre, doña Faustina Otondo. Los seis meses de ausencia no borran el recuerdo de lo sucedido. Rayza tenía 24 años y miles de sueños por cumplir. Uno de los primeros era salir profesional y no le faltaba mucho, apenas dos semestres para conseguir lo que tanto anhelaba, su título como ingeniera civil.

Jhoselyn iba a ser la primera de la familia en ser profesional. “Teníamos muchas ilusiones, mucha esperanza en ella. Ahora no hay nada, ahora sólo me conformaría con ver a mi hija viva”, remarcó.

“¿Quién me va a devolver a mi hija, con qué dinero voy a criar a mi nieta?”, manifestó don Omar Paita, padre de la joven, en medio de lágrimas.

La pequeña de poco más de dos años todavía estaba lactando y, debido a eso, sus abuelos sufrieron al no contar con dinero para comprar leche.

Pero, esa satisfacción no sólo la tenía esa familia, sino también la de Jhoselyn, quien terminó de estudiar secundaria en el municipio de Cotagaita, de donde era oriunda, y decidió continuar sus estudios superiores en la Universidad Tomás Frías de la ciudad de Potosí.

Ella ya había egresado de la carrera de Contaduría Pública y estaba a meses de cumplir su más grande anhelo, ser profesional. “Ella me quería ayudar. ‘Mami, cuando salga profesional voy a conseguir trabajo para ayudarte’”, contó Guillermina Calla, madre de una de las víctimas, entre lágrimas.

De esa tragedia, cuatro personas fallecieron el mismo día del hecho: Jhoselyn H. Paita C., de 23 años, que se formaba en Administración de empresas; Gladis Acuña C., de 31 años; y Daniela Quentasi M., de 22 años, ambas estudiaban Contabilidad, además de Rayza. Otras seis personas ingresaron a terapia intensiva, mientras que Plácida Isla Calla, de 28 años, que aún tenía problemas en la salud, pese a que le dieron el alta médica, murió semanas después.

Su esposo, Jhonny Condori, contó que aunque su esposa no fue becada, ella recibió mensajes de los auxiliares de docencia, exigían que acuda a la Asamblea y que habría control. Por ello, él solicitó a las autoridades de la universidad que no usen la muerte de su esposa “como bandera”, porque su familia sufrió mucho por la pérdida.

Un sufrimiento similar vivió la familia de Daniela Quentasi, la joven de 22 años a quien esa avalancha también le arrebató la vida. “Le dije que no vaya (a la asamblea), pero ella me indicó que si no iba le descontarían de su beca”, indicó su papá.

Daniela cursaba el tercer año de la carrera de Contabilidad. “Quería ser la profesional más destacada de toda la familia”.

La joven era una de las mejores estudiantes y siempre quiso sobresalir en sus notas. “Le gustaba que sus cosas sean impecables, sus tareas. Para nosotros era un orgullo”, dijo el padre, quien recordó con sufrimiento a su Daniela.

“Pedimos justicia”

Pese a que ya pasaron siete meses de esta tragedia, aún no existe sentencia para las cinco personas que guardan detención preventiva por este hecho. El último es el sargento de la Policía Jhonatan P. F., alías el Púas, quien supuestamente vendió dos granadas de gas lacrimógeno a los dirigentes de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Con esos objetos los imputados provocaron la avalancha humana.

Mauricio Q. R., de 25 años (El Motín); Ariel Q. M., de 40 años; Milton F. A., de 35 años (El Licen); y Manfred F. C., de 25 años, también fueron aprehendidos hace seis meses.

“Nosotros pedimos que estas personas paguen por lo que hicieron”, dijo la mamá de Rayza y clamó: “Pedimos justicia”.