A Roxana Cecilia Graz Iporre el destino le puso en una encrucijada. El año pasado el Gobierno emitió una orden de captura contra los líderes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo). Dos escaparon y desde entonces hasta ahora se mantienen en la clandestinidad mientras que un tercero se encuentra preso (Marco Pumari). Así fue que ella se encontraba en un dilema: asumir las riendas de la institución o (lo más sencillo) dar un paso al costado.

No era una elección fácil porque a la hora de la detención de Pumari, y la búsqueda de los otros dirigentes, hubo un despliegue numeroso de policías, incluso participaron efectivos enmascarados. Se vulneraron los derechos del expresidente cívico, a quien mantuvieron incomunicado y en diciembre fue separado de su familia sin destino conocido. Al final, pasó las fiestas de fin de año encerrado en una cárcel nortepotosina.

Asumir la dirección de Comcipo era una decisión llena de riesgos. Pero Roxana sí aceptó esta responsabilidad, incluso sabiendo lo que había sucedido con los varones que en la actividad cívica estaban con mayor jerarquía que ella: perseguidos y encarcelado.

Esta decisión fue sobre todo por convencimiento de la lucha potosina. Al comienzo Graz ocupaba un papel casi secundario en la directiva cívica, fue designada para dirigir la Secretaría de Moralidad hasta que hoy en día está liderando esta causa.

Antes de llegar al medio siglo de vida, Graz divide su tiempo entre la docencia y la dirigencia. Aunque si tiene que priorizar, ella no lo duda ni un instante... lo más importante en su vida son sus tres hijos. Los tres estudian y son su orgullo. Eso sí, hace lo que puede por separar su responsabilidad dirigencial de las actividades familiares.

Salió bachiller de uno de los colegios tradicionales de Potosí, el Liceo Santa Rosa. Luego obtuvo la licenciatura en Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma Tomás Frías. En esta entidad dicta cátedra, además presenta clases en Ingeniería en Medio Ambiente, de Procesos y Tecnológica.

Compromiso

Roxana Graz lleva años asistiendo a las reuniones de Comcipo, desde que era dirigente de la Federación Universitaria de Docentes (FUD) hasta ahora.

Fue parte de las reivindicaciones potosinas durante los conflictos de agosto de 2010. Aquella vez el departamento paró durante 19 días en protesta por la atención a un pliego de seis puntos; entre éstos se encontraba la solución a un conflicto de límites entre los departamentos de Oruro y Potosí, la construcción de un aeropuerto y la instalación de una fábrica de cemento.

Un lustro después, Potosí volvió a quedar paralizada porque el departamento pidió que el Estado se haga cargo de 26 demandas. Las solicitudes más importantes estaban vinculadas con la necesidad de invertir en el departamento. Además, se solicitaba la construcción de hospitales, carreteras y fábricas. Fue así que en 2015 la Villa Imperial quedó paralizada prácticamente un mes.

Desde entonces Graz estuvo ligada a Comcipo. Ella debe asumir distintas responsabilidades, se ocupa desde los requerimientos vecinales hasta las demandas al Gobierno. A veces aparece cansada, pero nunca rendida.

Roxana es bastante crítica, directa y no le gusta callar. Cuestiona, por ejemplo, la dejadez del Gobierno central con Potosí. En julio de este año ya organizó un paro, posteriormente la dirigencia potosina se reunió con autoridades del Ejecutivo y se acordó dar atención a las demandas.

“Siempre nos han visto como a enemigos”, explicó Graz a Página Siete durante una entrevista exclusiva en julio. Lamentó que desde el Ejecutivo se tenga tan relegado a su departamento y que siempre se pida lo mismo al Estado.

También señaló que ella no se rendirá ante la presión política. En varias ocasiones dio un mensaje a las autoridades gubernamentales, por si acaso existe la intención de hacerle algún proceso judicial. “Acá estoy, no me voy a ir”, afirmó.

En su línea crítica, en más de una ocasión, Graz indicó que la justicia está secuestrada en el país por el poder político y que existe una persecución judicial contra los dirigentes opositores al Gobierno. Y, Potosí es una de las regiones que más cuestiona al poder gubernamental.

La pulseta que enfrenta a los cívicos con las autoridades gubernamentales es casi la misma que se presentó años atrás. Se demanda mayor atención al Cerro Rico (el cual suma deslizamientos ante el exceso de explotación minera al cual es sometido) y se cuestiona la falta de infraestructura hospitalaria, entre otros temas. La explotación e industrialización del litio es también un problema recurrente que enfrenta a autoridades locales con las nacionales.

En el último tiempo se presentó un nuevo problema debido al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, la cual determinó que las aguas del Silala tienen un curso internacional. La sentencia fue señalada como positiva por el Gobierno aunque hubo una ola de críticas al manejo del tema.

Graz no dudó a la hora de encontrar responsables. La presidenta de Comcipo informó: “Creemos que ahí se confirma la traición a la patria; por lo tanto, nosotros estamos ratificándonos que se hará un juicio por traición a la patria. El único responsable es el señor Evo Morales”. Acotó que se tiene que investigar un eventual acuerdo entre Morales y Michelle Bachelet, expresidenta de Chile.

A su turno, el expresidente Morales cuestionó la labor de Comcipo e informó que la dirigencia cívica no aceptó el acuerdo con Chile (por el cual Santiago pagaba por el uso de las aguas del Silala).

Graz no está de acuerdo. Llama traidores a quienes negociaron a espaldas de los intereses potosinos y no le tiembla la voz a la hora de defender a su región. Después de todo, es el rol que le ha tocado seguir: liderar la dirigencia cívica de Potosí.