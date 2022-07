Sergio Oscar Luna, el 10 atigrado que amó La Paz regalándole goles

Lo cité en una salteñería para conversar de su amor por The Strongest, de él como jugador de fútbol y de la cuna que lo arropó: La Paz. Estoy muy cerca del estadio, le dije. Sergio Oscar Luna encogió los hombros e hizo un gesto de alegría mezclada con nostalgia: “Algo conozco de esos lugares”. Al otro lado de un negocio familiar en la zona de Miraflores estaba él, pero en Buenos Aires, Argentina.

Fue un encuentro virtual para contar la realidad del capitán atigrado de inicios de los 90. Luna selló su apellido con oro y negro en las camisetas que lució y sudó por más de cinco años. Él nació en Argentina un 19 de febrero de 1958. Su sueño de goles se inició cuando jugó en ligas profesionales. El debut fue con Sportivo Belgrano en 1974, era un armador de jugadas, un centrocampista. En Bolivia pasó por Litoral y Wilstermann, pero fue con el Tigre que aprendió a amar el deporte rey de audiencias.

“Me recibí de jugador en el club The Strongest porque ahí entendí que había que dar algo más que jugar bien. Fui con mi familia, un hijo pequeño y responsabilidades que cumplir. Me recibí de jugador completo porque entendí la mística, el esfuerzo, la garra y la identidad que tienen. La Guerra del Chaco o la tragedia de Viloco las conocí como raíces de un equipo que hasta el día de hoy sigo de cerca porque quiero que ganemos cada partido”, cuenta emocionado.

Para el jugador, el amor atigrado se hizo irreversible cuando jugó con su equipo contra Emelec en la Copa Libertadores de América. Los padres de Sergio estaban en la tribuna. Él metió el gol de la victoria en el minuto 89 y los cánticos de la hinchada paceña emocionaron a los familiares del argentino. “Te extrañamos, pero me voy contento porque se nota que acá la gente te quiere mucho”, le dijo su padre aquel día. Con la camiseta del emblema paceño, Luna logró dos títulos (1989 y 1993) y participó en tres copas Libertadores.

Tras colgar los cachos, Luna volvió al equipo de sus amores, pero como director técnico de las divisiones inferiores. Su salida de ese cargo no fue un momento grato. “Me duelen los intereses mezquinos de las personas que hacen cualquier cosa para quedarse. The Strongest es grande por el patrimonio que tiene, pero también por su hinchada”, expresa. Mientras sigue la charla, una niña se acerca sonriendo y sin disimular. Es Catalina, primogénita de Damián, uno de los tres hijos de Sergio. “Dios me bendijo con tres varones, pero mi nieta me afloja todo, es una bendición estar con ella y en la función de abuelo que es diferente a la de papá”, cuenta mientras la niña de quien habla se ve en la pantalla. La pequeña le da un beso en la mejilla y hace mutis por la derecha. Él sonríe, se ve feliz.Antes de conversar con el 10 del Tigre fui “advertida” de que iba a encontrarme con un hombre de carácter afable, de esos con quien las horas son gratas, pues conversa con sinceridad y atención. “Gran 10, de esos clásicos, que tenían magia en los botines y que hacían funcionar a todo un equipo. Calidad y caballerosidad en la cancha”, me dijo un hincha declarado como ultrabolivarista. Y si de la acera de enfrente el respeto y estima es tan alto, lo es mucho más de quienes comparten con él la pasión aurinegra. “Él armó una jugada inolvidable. Se sacó a los defensas ecuatorianos y marcó el 4 a 3 a falta de un minuto para el final. Me abracé con mi amigo y grité ¡Tigre, Tigre! hasta quedar ronco y los con ojos humedecidos. Nunca olvidaré ese gol”, recuerda otro hincha que se emociona con los recuerdos de su ídolo atigrado.

Luna se llevó en el corazón un recuerdo imborrable de la ciudad de La Paz. Vivió en las zonas de Miraflores, Sopocachi, cerca de la plaza Avaroa y los fines de semana disfrutaba ir con su familia de paseo por El Prado paceño.

“Desde la sopa de maní, falso conejo, fricasé, chicharrón y las salteñas recuerdo que eran muy lindos para el paladar. Lo recuerdo con mucho afecto porque en torno a la comida hubo momentos de convivencia de la gente de La Paz que me aceptó”, cuenta y confiesa que es algo que extraña.

“Cuando hacía frío y el césped del estadio tenía escarcha, yo aceptaba porque era parte de esa ciudad hermosa. Como cuando entrenabamos había calles empinadas, las subidas y bajadas de las avenidas”, dice.

Sergio Luna fue un capitán inolvidable, su presencia se dio entre carencias económicas, pero con mucha entrega al equipo. De ahí los resultados.

En 1992, uno de los clásicos de todos los tiempos se teñía a su favor. Una imagen quedó como postal cuando el jugador se paró sobre la pelota haciendo un equilibrio inusual del balompié. Luna recuerda haber hecho ese gesto con respeto, pero también con la picardía propia del fútbol. Ya sobre el esférico hizo un ademán con la mano como quién busca algo.

La conversación va llegando a su fin, así como la carrera del jugador nacido en Argentina, donde se reformuló como entrenador. Ahora da clases personalizadas a jugadores de diferentes ligas del fútbol.

“Fueron momentos de convivencia que no se olvidan. Los paceños me abrieron sus puertas y pasé un tiempo muy feliz”, indica desde la pantalla de su celular. “La ciudad es hermosa, espero volver, quiero volver”, confiesa y se despide el excapitán que con la casaca atigrada supo mezclar garra y talento inolvidables para la hinchada.