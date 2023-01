Vladimir Putin no quiere–como muchos creen– resucitar a la Unión Soviética. Es un nostálgico de la grandeza rusa y eso calza mejor con el imperio zarista que con la desaparecida URSS. “El comunismo es un callejón sin salida, lejos de la corriente principal de la civilización. Quién no eche de menos a la Unión Soviética no tiene corazón y quien quiera que vuelva, no tiene cerebro”, manifestó una vez el mandatario.

Es un ultraconservador que anhela “recuperar” territorios para devolver la autoestima de un pueblo mancillado y humillado en el pasado.

Putin nació el 7 de octubre de 1952 y suele andar con los puños cerrados y levantar el dedo índice cuando habla. Es un políglota (habla ruso, alemán e inglés) y es un hombre culto, demostrando públicamente sus conocimientos sobre Leibniz, Solzhenitsyn e Ivan Ilyin, un hegeliano conservador que fue expulsado por Lenin en 1922.