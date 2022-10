Crónica del 10 de octubre de 1982

No pudo cumplir su compromiso. El resto de fuerzas políticas importantes, especialmente el Movimiento Nacionalista Revolucionario Histórico (MNRH), de Víctor Paz Estenssoro, se opusieron tenazmente, convencidos del riesgo de una victoria contundente del Silismo. A esa posición se sumó el MIR, de Paz Zamora, temeroso seguramente de que en la eventual nueva elección ya no ocuparía la formula vicepresidencial y vería mermada su participación en la coalición, por lo que audazmente emitió otro comunicado público firmado por él mismo, Antonio Araníbar Quiroga y Óscar Eid Franco, que conformaban el Secretariado Ejecutivo Nacional del MIR, que el último día del mes de junio reclamaron que frente a la inercia política y el descalabro económico exigían constituir un gobierno de unidad nacional presidido por Hernán Siles Zuazo y Jaime Paz Zamora. Esa fractura interna fue clave para las negociaciones posteriores en las que varias fuerzas políticas, conscientes de la potencialidad del crecimiento de Siles, se negaron totalmente a la convocatoria de nuevas elecciones, llevando al gobierno de Vildoso a la convocatoria del Congreso elegido en las elecciones truncadas de 1980.

Este era el recurrente tono de los comunicados emitidos por quienes circunstancialmente gobernaban el país y éste, en particular, respondía a los últimos meses de elevada presión para terminar las administraciones de facto. En junio, estando como presidente Celso Torrelio Villa, se convocó desde el Ministerio del Interior a un diálogo nacional político coincidentemente al hecho que el gobierno no podía controlar la crisis económica, que generaba conflictos sindicales y gremiales que se sumaban día a día. La Paz vivió casi medio mes de junio bajo un rígido paro de transportes.

Incorporaba también la primera entrevista que el presidente Siles ofrecía delineando su gobierno. “No he transado con nadie, ni he pactado alianzas capitulantes” titulaba la nota.

Con miras a limitar ese diagnóstico negativo refería tener “la certeza de que el mismo pueblo que venció a la oligarquía en las jornadas de abril de 1952 y que hoy, sin disparar un tiro, ha resuelto recuperar su democracia, “me ayudará a salir adelante...Por mi fe en ese pueblo, por esa terca convicción, que me ha deparado largos periodos de exilio pero también el ascendiente moral que me otorga la ciudadanía, no he transado con nadie, ni he pactado alianzas capitulantes”.

Respecto a las Fuerzas Armadas las reconocía como “una institución fundamental del Estado, destinada a defenderlo dentro del orden constitucional, pero no a substituirlo, por ningún motivo y en ninguna circunstancia. Esta precisión se hacía en el marco de que al interior de las entidades castrenses no había pleno acuerdo sobre la reconducción gubernamental democrática.

Anunciaba que la solidaridad internacional se había activado al reconocer a un interlocutor válido a la cabeza del gobierno boliviano. Respecto al principal problema del gobierno advertía que se iba a asumir una economía de guerra. “Así como luchamos intransigentemente por un tránsito pacífico a la democracia, iniciaremos de inmediato una guerra total contra la corrupción, contra el hambre, contra la especulación, contra el delito institucionalizado y contra todos los augurios que tratan de sembrar el desaliento en la ciudadanía y que olvidan que el valor civil es el mayor patrimonio de nuestra historia”. Ofrecía fortalecer al sector público, ya que representaba el 70% de la economía “superando sus deficiencias, con la participación laboral, tanto en los niveles de decisión como de control, para aumentar su productividad” y garantizar “la iniciativa privada creadora y dispuesta a invertir sus utilidades en beneficio nacional”.

Establecía la fijación de un tipo de cambio real, al no ser el país inmune a losproblemas económicos regionales y globales. En materia de política social señalaba la importancia de incorporar al trabajador boliviano tanto en el beneficio de la riqueza como con el esfuerzo del control y la dirección de las empresas públicas. Eso lo señalaba dirigiéndose a laCOB buscando garantizar que la misma forma parte de la administración. Reconocía también al campesino boliviano como “otro factor importantísimo en la consolidación del proceso democrático boliviano”.

En lo político, reconocía que la UDP era “el instrumento que permitió la conjunción de las fuerzas políticas más importantes del país”, pero que estaban “dispuestos a recibir otras fuerzas que quieran contribuir al esfuerzo de las mayorías nacionales”, advirtiendo ser “intransigentes en el rechazo de los inconsecuentes y de los que defeccionan para alinearse con las fuerzas antinacionales”. Recalcaba que la “unidad nacional se da en las clases oprimidas, entre ellas, pero no con los grupos opresores”. Concluía señalando “...no somos sectarios. La más amplia democracia en la base abierta a todas las corrientes de opinión debe confluir paulatinamente en una unidad de mando homogéneo y coherente. Hemos combatido la dictadura para construir la democracia, no para generar una anarquía que retroalimente otra dictadura”.

El arribo al país

A las 13:15, hora del Perú, del 8 de octubre, una hora más en Bolivia, despegaba el avión “Lear-Jet” de la Fuerza Aérea Boliviana identificado como TAM-001, en el que iban Hernán Siles Suazo, el secretario ejecutivo del MNRI, Félix Rospigliosi y su jefe de seguridad. Previamente al despegue, dos regimientos de cadetes de la Fuerza Aérea Peruana y de la Escuela Militar de Lima entonaron los himnos de Bolivia y Perú, retumbaron 21 cañonazos y Siles pasó revista a tropas militares, recibiendo honores de Jefe de Estado. A las 15:52 Siles pisó suelo boliviano después de su último exilio y ya proclamado como Presidente Constitucional. Iba vestido con un traje gris, camisa blanca y corbata azul. Fue recibido por el Canciller, Agustín Saavedra Weisse, y el Vicepresidente proclamado, Jaime Paz Zamora, a quienes abrazó para luego levantar el brazo izquierdo y hacer la “V” de la victoria, despertando una fuerte ovación entre la gente que se encontraba reunida por centenares a la que se dirigió con sus primeras palabras en suelo nacional: “...mi saludo fraterno a los bolivianos en este día que empieza un nuevo tiempo de libertad, democracia y justicia social en nuestro país”.

Se habían congregado centenares de personas tanto de los partidos políticos como de sindicatos mineros, fabriles y otras organizaciones que querían recibirlo en el aeropuerto. En la pista se encontraban nueve carros de asalto del regimiento motorizado Tarapacá y destacamentos de la Fuerza Aérea y la Armada a los que pasó revista y saludó. Pasados cinco minutos de las cuatro de la tarde se subió a un vehículo que, precedido por varios otros, salió del aeropuerto de El Alto para iniciar el recorrido por la autopista que lleva al centro de La Paz.

Más de media hora después llegaron a la avenida Montes donde la concentración multitudinaria de personas imposibilitó el paso del vehículo.

Se bajó del coche en la plaza Peres Velasco desde donde tardó aproximadamente diez minutos en cruzar la multitud para llegar al palco que se había preparado en la explanada de la plaza de San Francisco. Fue presentado por el vicepresidente proclamado y Siles dirigió un discurso emocionado por más de media hora. Concluido el mismo, se subió a otro vehículo, un Volvo de color azul que lo trasladó hasta su residencia particular en la zona de San Jorge.