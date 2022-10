La transición que se inició aquel domingo 10 de octubre de 1982 no fue fácil ni para la dirigencia política ni para las bases sociales que la impulsaron. Se inició un proceso complejo, en permanente construcción y deconstrucción, de avances y retrocesos, de incertidumbres permanentes. De aprender a ser demócratas en lo público y en lo privado: un aprendizaje difícil y permanente, de continuidades y discontinuidades. La democracia nunca es un hecho cierto. Hay que ser vigilantes de su vigencia, que no está garantizada. Hay que defenderla permanentemente.

Instrumentalización de la democracia

Pero, lo peor que pudo haber pasado es que asuman el poder del Estado quienes no creían y no creen en la democracia, sino que la usan instrumentalmente para otros fines. Con esa percepción, no creen en la política ni tienen oficio para desempeñarla.

No creen en la democracia, tampoco en la política, y el autoritarismo es la consecuencia. Y los bolivianos y las bolivianas tenemos una “predisposición autoritaria”.

Por ello, se ha destruido la poca institucionalidad construida desde 1982 y que fueron ocupadas por los leales al partido que nos gobierna desde hace casi dos décadas.

El Estado unipartidista que se instauró en 2006 sólo tiene como objetivo permanecer en el poder y, para ello, no necesita ciudadanos. No tiene dotes democráticos, menos meritocráticos. Sólo se premia la lealtad, generalmente encarnados en militantes resentidos, vengativos y conspirativos que no tendrían cabida, sino, siendo como son. Y este tipo de leales no piensan, ni tienen proyecto de país. Los que piensan diferente son enemigos a los que hay que eliminar.

En ese contexto, se vulneran derechos de los diferentes. Los derechos sólo se garantizan para los leales. Se trata de una democracia sin ciudadanos. La polarización es la constante.

Se los persigue y se pretende eliminarlos. Se pretende cambiar la historia e inventan nuevas verdades. Pero, si Bolivia derrotó dictaduras militares, ¿acaso no podrá derrotar autoritarismos enquistados a través del fraude y las medias verdades?