Mentisan, la pomada “curatodo” que es emblema de la industria boliviana

Es el producto estrella de la industria farmacéutica boliviana, que ha sanado todo tipo de dolores y afecciones en los bolivianos durante los últimos 84 años. El Mentisan, uno de los orgullos de Bolivia, se ha convertido en un medicamento imprescindible en los hogares nacionales.

El 15 de marzo de 1936, Ernesto Schilling, químico de origen alemán, levantó la empresa INTI en La Paz y la fue posicionando hasta lograr que sea la compañía con mayor participación en el mercado boliviano. “Dos años después se creó la pomada Mentisan, en base a una fórmula para combatir la tos, la gripe y el resfrío, y rápidamente el producto fue reconocido por descongestionar las vías respiratorias, calmar los dolores reumáticos y neurálgicos, aliviar quemaduras y picaduras de insectos, entre otras cosas”, cuenta Ronald Reyes, gerente general de INTI.

El nombre del Mentisan hace alusión directa a la menta (menta + sanar = Mentisan). Los ingredientes con los que se elabora son varios e incluyen aceites esenciales de eucalipto, pino, mentol y salvia, esencia de trementina, vaselina, alcanfor y, en una presentación reciente, se agrega el aroma a limón. El proceso de producción es complejo y requiere una mezcla precisa de cada uno de los componentes.

Este 2022, el ungüento cumple 84 años como la pomada esencial en los hogares bolivianos durante ya varias generaciones. Es un producto cuya demanda crece de forma sostenida, según INTI que fabrica cada año más de seis millones de unidades de Mentisan.

La fama del ungüento ha traspasado fronteras, es requerido en países vecinos e incluso Europa. La gente tiene fe en el producto y lo usa para aliviar desde resfriados hasta dolores reumáticos y quemaduras.

Otro gran acierto, según los fabricantes, es su envase metálico: no se rompe, no le aparecen grietas ni hongos, no ocupa espacio, no provoca alergias y permite su transporte sin ninguna dificultad.

“Gran parte de la historia de INTI está ligada a Mentisan, considerado por los bolivianos como el producto estrella de la industria farmacéutica nacional. Es tal el reconocimiento que ha logrado Mentisan, que hace algunos años el periódico El País de España lo catalogó entre los souvenirs más curiosos del mundo”, destaca con orgullo Reyes.

También señala que la pomada se exporta a Estados Unidos, Alemania y una decena de países. Durante la pandemia fue uno de los productos más enviados a familiares de compatriotas que radican en los otros continentes del mundo.

Mentisan se comercializa en los tradicionales envases metálicos de 15 y 25 gramos. También existen presenetaciones de plástico de 20, 40 y 60 gramos y un tubo de ocho gramos con un aplicador especial para ser usado en los labios. Ahora se comercializa Mentisan ungüento con aroma a limón en un pote plástico de 40 gramos.

Según Reyes, el Mentisan revolucionó la industria farmacéutica de Bolivia, al ser un producto noble y sencillo.

“Deseamos mantener el cariño y la confianza de las generaciones actuales para que este producto perdure en el tiempo y en el corazón de todos los bolivianos. Mentisan es motivo de mucho orgullo para INTI, porque nos ha permitido formar parte de los hogares de todo el país por más de ocho décadas. Esto, sin duda, nos impulsa a mantener nuestro sistema de calidad como un producto 100% boliviano que ha traspasado múltiples fronteras”, subraya Reyes.

Añade que Droguería INTI lleva salud a millones de familias a través de un portafolio de 1.300 productos de más de 30 marcas farmacéuticas. Esta industria -dice- ha posicionado diferentes productos, no sólo el Mentisan, sino también el Tónico INTI, entre otros.

La empresa ha recibido múltiples galardones en su larga vida institucional. Entre ellos se cuentan el reconocimiento del Senado por ser una empresa precursora en el sector, la distinción por la trayectoria productiva de parte de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), el Premio a la Excelencia Paul Harris, la condecoración Avelino Siñani-Elizardo Pérez, de parte del Gobierno Departamental de La Paz, entre otras distinciones.