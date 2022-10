Fan de Ciclón, lector del Gabo y músico... él es Geronimo

Tiene 17 años, pero se desenvuelve con solvencia en entrevistas cual si fuese un viejo lobo de mar. Ante cámaras o grabadoras Geronimo Sims, artista tarijeño, demuestra porqué llegó a una de las metas musicales que muchos anhelan: firmar con Sony. Su carrera despegó desde su viaje a Buenos Aires y el estreno de su primer video. Geronimo ya está emprendiendo su propio camino y dejó el nido.

Amistades en papel y encierros

Se le ven los dientes al sonreír. Agacha la cabeza y viaja hasta uno de sus recuerdos más entrañables. Ahí está deambulando en el mundo de Macondo en compañía del coronel Aureliano Buendía. “Me gusta mucho la obra de García Márquez, mi mamá tiene una foto mía leyendo Cien años de soledad, debo tener unos 5 o 6 años en la imagen”, narra el joven de 17 años en una charla virtual desde Buenos Aires hasta La Paz.

Explica que la literatura le ayudó bastante a la hora de componer. Actualmente tiene unas 250 canciones escritas por él. Recién hace 10 días se estrenó su primera composición con la firma Sony Music: Tú y yo.

“Me gustaría decirte que leo más de lo que leo realmente hoy en día, pero no es así. Hasta los 12 o 13 años prácticamente comía libros, lo que pasa es que ahora ya no tengo mucho tiempo libre”, cuenta. Habla con fluidez de las obras de Paz Soldán y confiesa que también se decanta por los libros de los mineros de Bolivia.

De vuelta a la infancia recuerda otra de las obras que lo marcaron: El diario de Ana Frank. Su vida tiene cierta similitud con la de la joven alemana de ascendencia judia que vivió encerrada durante la Segunda Guerra Mundial.

Él también vivió encerrado los últimos años. La pandemia lo obligó a enclaustrarse y mucho antes él ya prefería el espacio de su habitación antes que las salidas. Cuenta que podía pasar horas de horas escribiendo, ajustando notas en busca del sonido ideal y la frase correcta.

Los últimos años saltó un curso en el colegio para poder graduarse con antelación y seguir su carrera artística al cien por cien.

Ciclón y la naturaleza

La música no es un pasatiempo para Geronimo es su vida misma. Eso sí tiene algunas otras pasiones que le ayudan a distraerse. Confiesa: “Soy malísimo con los deportes, en el colegio disfrutaba más de participar en el coro, hubo un tiempo en el cual yo le ayudaba con las clases al profesor”. Comenta que no le fue bien practicando fútbol... pero su corazón de hincha está pintado con dos colores, celeste y blanco. “Desde chico mi equipo era Ciclón. De hecho yo fui mucho tiempo a la cancha. Antes de ascender a la liga última vez (2015) yo iba a ver todos los partidos de Ciclón en la Copa Simón Bolívar. Soy muy buen hincha, lástima que ya no puedo ir a apoyar a mi equipo hasta Tarija”.

Años atrás tuvo la oportunidad de conocer otras actividades. “Creo que siempre me interesaban las artes escénicas, siempre me ha gustado actuar y estaba muchos años metido en el teatro. También participé en una película que todavía no salió, el filme se llama Perdidos en septiembre, del director tarijeño Rodrigo Ayala”.

Pero su mundo no está en la pantalla grande, pero sí en los escenarios. Hace un año que dejó su tierra natal y ahora radica en Buenos Aires. El tarijeño extraña Tarija, en especial los paseos fuera de la ciudad y esa relación cercana con el medio ambiente. “Acá es difícil tener una conexión con la naturaleza, esta es una ciudad tan grande y es muy diferente para mí”.

Bad Bunny sí, pero no tanto

Ahora que está metido de cabeza en el terreno musical, Geronimo tiene sus referentes nacionales e internacionales. En Bolivia admira y aprecia al cruceño Bony Lovy. “Cuando yo era muy, muy chiquito, creo que tendría unos 9 o 10 años se hizo conocer Bony Lovy y fue una experiencia muy fuerte para mí”, revela el joven.

Se hicieron amigos con el tiempo. “Él siempre me inspiró un cariño importante”, cuenta y añade: “Me acuerdo que una vez me subió al escenario en su concierto, me abrazó y me dijo al oído, que era posible triunfar, que ser boliviano no era ningún un impedimento”.

Pero también tiene otros ídolos a quienes sigue musicalmente. Menciona a tres de sus íconos : Justin Bieber, Harry Styles y Dua Lipa.

Entre sus favoritos también está el puertorriqueño Bad Bunny, controvertido por algunas letras de sus canciones y cuestionado por su capacidad interpretativa; pero uno de los más famosos en el ambiente de la música.

“Bad Bunny creo que es un referente la industria hoy en día, creo que él marca tendencias que todo el mundo sigue. Hoy la música no es sólo música, en este mundo todo va ligado con el marketing, con un mundo más visual y él hace un gran manejo de esto”, dice Sims, hijo de papá boliviano y mmá estadounidense.

Entiende que es necesario estar activo en las redes sociales, hacerse conocer. Por eso ingresó al mundo del TikToke, para dar a conocer sus habilidades en la composición y el canto.

Tras el lanzamiento de su primer pieza musical, Geronimo (más conocido en el ambiente artístico como Gero) el joven tarijeño ya piensa en nuevas composiciones. Sueña un poco lejos y se anima a pensar en una futura presentación con piezas propias.

Las palabras de Bonny Lovy lo persiguen. Sims coincide en que ser boliviano no es impedimento para triunfar en la música o en otros escenarios de la vida. “Soy consciente y agradecido porque yo siempre he tenido buenas condiciones para salir adelante y estoy aquí porque me he dedicado a la música durante mucho tiempo. He trabajado mucho por conseguir estar donde estoy; pude no haber hecho nada y quedarme en casa o en colegio... pero decidí salir adelante”. Y se anima a sentenciar sus ideas con una frase impropia de su edad: “A nadie que esté en su cama esperando le llegan los triunfos... se necesita mucho trabajo”.

Espera, y lo dice siempre que tiene un micrófono delante, que otros bolivianos lleguen a triunfar. “No quiero ser el único”, cuenta el joven que abre sendas para otros artistas nacionales.