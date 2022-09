10 días de peregrinación y agradecimiento: Samuel Doria Medina recuerda que estuvo cinco veces frente a la muerte

No. Llegaron unos asesores ingleses que ayudaron en el proceso de negociación y de mi liberación y cuando salí libre me preguntaron si había enfrentado la posibilidad de morir; les respondí que sí, que asumí que podía morir, que hice un balance de mi vida y estuve dispuesto a enfrentar la muerte. Los asesores me respondieron que al enfrentar un secuestro así, no quedan traumas.

No, pero el lugar que indicó el Gobierno no es donde estuve secuestrado.

Además, nunca tendré la certeza de dónde estuve secuestrado, porque esa casita que mostró el Gobierno de entonces no era donde estuve. Yo estuve en un lugar grande, en un complejo, donde decían que llegaba gente de Perú, de las guerrillas, a recuperarse. Nunca sabré dónde estuve 45 días de mi vida y es complicado, ¿no? Todos, desde que tienen uso de razón, saben dónde estuvieron cada día de su vida, yo no... tengo esa laguna.

Soy católico. Me formé en esa religión, como la mayoría de los bolivianos; me acompañó y respaldó en los momentos más duros de mi vida, como cuando me secuestraron, y ahora que tuve que enfrentar un diagnóstico médico muy preocupante.

Recordando todo por lo que pasó en su vida, ¿qué sintió durante su peregrinación?

Gratitud, porque Dios me da más vida, porque tengo una vida sin broncas, ni traumas, ni sentimiento malos que me hubiesen podido dejar esas experiencias.

¿Su vida tendrá un objetivo?

Ése el misterio de la vida, ¿no? Si supiéramos a qué vinimos, qué tenemos que hacer, no habría ese misterio. En algún momento se tendrá claridad de lo que tenemos que hacer y de por qué Dios no quiere que me vaya.

Después de haber estado más de una vez ante la posibilidad de morir, ¿a qué le teme?

Temo por la tranquilidad y felicidad de mis hijos. Temo que el país pierda todo lo que logró hasta ahora, temo que los bolivianos dejemos de luchar democráticamente por lo correcto y estanquemos el desarrollo del país.

Pero después de todo lo que pasé y superé, soy un optimista incurable que evita pensamientos negativos. Mis fortalezas son más fuertes que mis temores.

Obviamente, cuando uno pasa por estas experiencias se da cuenta de que hay más cosas que nos unen que las que nos dividen. Cada vez que salgo de una de esas circunstancias le dedico más esfuerzos a lo que nos une.

¿Qué valor tiene hoy el dinero para usted?

Alguna vez me dijeron que es una contradicción, pero curiosamente no soy una persona materialista, no me aferro a las cosas materiales. Obviamente en mi trabajo se generan recursos, pero no me causa satisfacción el dinero, sino las oportunidades que con mi trabajo surgen para otras personas, como el empleo, por ejemplo.

¿Cómo está su salud?

Muy bien, muchas gracias. Poco a poco voy dejando atrás el problema que me afectó. Por supuesto, tengo que hacerme análisis periódicos, pero los médicos y yo confiamos en que todo saldrá bien.

¿Qué desafíos tiene en mente?

Mi vida está llena de desafíos. Tengo varios proyectos empresariales en marcha, obras de filantropía a las que debo hacer seguimiento, y, en fin, nunca dejo de lado la política. Lo que puedo asegurarle es que estaré muy activo en los próximos meses y años.

Además de los Green Tower de La Paz y Santa Cruz, ¿en qué más invierte en este momento?

Hicimos importantes inversiones en Los Tajibos que modernizarán el hotel. Con ello, puede decirse que mi grupo se encuentra en una fase de “siembra”. Estamos invirtiendo más de 100 millones de dólares en estos proyectos. Me encanta porque es el momento de apertura de nuevas perspectivas para mucha gente. Por ejemplo, creamos 2.600 empleos con el Green Tower La Paz y 3.000 con el Green Tower Santa Cruz. Éste es el momento creativo del ciclo de negocios.

¿Se quedará en Santa Cruz?

La prueba más clara de mi visión de que toda Bolivia debe desarrollar es que el nuevo proyecto que llevo adelante (Green Tower) lo concreté en La Paz y una vez que funcionó allá recién lo llevé a Santa Cruz.

¿Hay un Green Tower para otro departamento?

Vamos paso a paso. En Santa Cruz terminaremos en 2024 y cuando se termine de vender haremos otro, pero ahora tenemos en La Paz y Santa Cruz.

¿Dejó la industria del cemento para invertir en la construcción porque es más rentable?

No vendimos Soboce porque queríamos hacer otra cosa, sino porque la empresa había llegado a una fase de auge. Recibimos una oferta muy buena y anticipamos que la situación de la industria ya no sería tan interesante. Conozco muy bien el mercado del cemento y eso me permitió prever los problemas que venían y que disminuirían la rentabilidad de Soboce y de todas las industrias cementeras.

Muchos dijeron entonces que nos iríamos del país; bueno, los dejamos callados. Mantuvimos nuestro dinero en Bolivia y lo invertimos en turismo y bienes inmuebles. Son áreas en las que teníamos cierta experiencia y, además, algo muy importante, son sectores independientes del Estado, en los que no necesitamos un salvoconducto político.