A 40 años del estreno de ET, la película que acompaña a una generación

La escena es sencilla: un niño de 10 años con la polera naranja y el cuello blanco tiene la cámara encendida que lo encuadra desde los hombros. Él observa a un hombre de quien no se le ve nada y sólo se escucha que le narra un libreto de actuación. Le relata la historia en la cual el pequeño fue atrapado escondiendo a un extraterrestre en su casa y que la NASA llega allí para llevárselo. Acción: el niño sale en defensa de su desconocido amigo y ante la cámara que lo apunta a los ojos, lo protege con palabras y lágrimas. Al poco rato, se oye una voz que dice: “Ok chico, tienes el trabajo”.

Este niño se llama Henry Thomas y luego de aquel casting tuvo que dejar atrás su nombre para ser llamado Elliot, el entrañable amigo del extraterrestre de dedos largos y huesudos ET. Su actuación hizo llorar al mismo Steven Spielberg, director de la cinta, que en aquel lejano 1982 tenía 34 años.

La cinta apunta ahí donde ET suele señalar, con su dedo larguirucho, apunta al corazón de los espectadores. La historia se ha vuelto inolvidable.

Una historia de niños

Cuatro décadas atrás el mundo fue testigo de uno de los encuentros sobrenaturales más memorables de la historia del cine. Un extraterrestre cayó del cielo y al escapar se escondió en el garaje de una casa estadounidense. Elliot, el niño que hizo contacto con él, se hizo su amigo y cambió la vida de muchos.

El argumento del filme, y como es usual en las películas de Spielberg, tiene mucho que ver con su historia, narra la revista Velvet. El director de Tiburón, Parque Jurásico e Indiana Jones, entre otras, ha dicho que ET es su película más personal. El cineasta, al igual que el personaje central, tuvo una infancia solitaria y marcada por el divorcio de sus padres: “No hice ET con tremendas visiones de grandeza. Sólo quería hacerla. La llevaba en mi corazón. Es un cliché decir que esta película es para el niño que llevamos dentro. No, esta película es para las personas que somos, las que hemos sido y las que queremos volver a ser”, dijo Spielberg, ganador del Óscar como mejor director en 1994 por la película La lista de Schindler.

ET siempre fue y quiso ser un filme infantil y estuvo pensado con ese objetivo. No es casualidad que la película sea narrada desde la perspectiva de ellos. Prueba de eso es cuando Elliot, el niño protagonista, dice a sus hermanos, entre ellos a una infante debutante llamada Drew Barrymore: “Sólo los niños lo pueden ver”. Para remarcar este punto, resalta la revista Velvet, la cámara se ubica siempre a la altura de Elliot y del alienígena. Los adultos por lo general son mostrados hasta el torso. Según el propio Spielberg esto era para que los niños no se sintieran solos. Lo curioso, según cuenta su guionista Melissa Mathison, en la edición conmemorativa del DVD cuando el filme cumplió 20 años, es que la película “era para todo el mundo. A los adultos les gustaba tanto como a los niños. Los adultos la compartían con sus hijos. Esta película es una experiencia comunitaria, por eso tuvo tanto éxito, porque la compartías con todo tu entorno porque durante dos horas todos eran amigos”.

El reino del extraterrestre

Eran años difíciles los comienzos de los 80. En Estados Unidos, por ejemplo, el desempleo estaba sobre los diez puntos porcentuales (usualmente está por el tres y medio por ciento) y las preocupaciones asolaban al gigante del norte; pero llegó ET y durante 115 minutos hizo olvidar los dramas de entonces. O, al menos, la cinta intentó ser un escape de la realidad, un escape hasta el mundo extraterrestre.

En diciembre del 82 el New York Times comparó a ET con la actriz Shirley Temple, quien distrajo y alegró a los estadounidenses que sufrieron la Gran Depresión de los años 30.

Pero con ET la industria comercial tuvo un gran empujón. El portal electrónico Forbes destacó algunas cifras de la película: “En su primer fin de semana recaudó 10,7 millones de euros, cifra que con el paso del tiempo engrosó hasta los 721,5 millones (rodarla había costado sólo 9,5 millones). Se convirtió en la cinta más popular de la historia del cine, desbancando a la más taquillera hasta esa fecha, Star Wars (George Lucas, 1977), que había amasado 705,9 millones”.

Durante 11 años, ninguna otra cinta pudo superar en ingresos a ET, el extraterrestre. Hasta que el mismo Spielberg acabó destronándose a sí mismo con Parque Jurásico, que recolectó 940,9 millones de euros).

La película estuvo nominada a nueve premios Óscar; sin embargo, sólo se llevó cuatro, el de Mejor Banda Sonora y tres más en categorías técnicas. Hasta ahora, los primeros arpegios de la canción principal de ET son capaces de transportar a las aventuras del extraterrestre, incluso hasta aquella imagen en la cual Elliot maneja y vuela con su bicicleta, detrás está una luminosa luna llena.

Pero el celuloide fue tan sólo uno de los formatos en que la película llegó al público. Hubo 15 millones de cintas VHS que se vendieron en Estados Unidos; a partir de 1988 acopiaron 227,5 millones de euros, de acuerdo con United Press. Eso era más que lo recaudado por MCA-Universal de todos sus estrenos en cines en los dos años anteriores. Los posteriores lanzamientos en DVD y Blu-ray han cosechado 22,2 millones.

En marzo de 1982, tres meses antes del estreno de la película, Forbes anticipaba que el mercado se vería inundado de bicicletas, pijamas, camisetas, gorras, dulces, juguetes electrónicos, figuras de acción, chicles... y hasta ropa interior para mujer con la imagen del extraterrestre.

Entre los empresarios jugueteros se esperaba que ET fuese el nuevo Mickey Mouse... y durante un tiempo lo fue. De sus réplicas de juguete se despacharon 15 millones de unidades en septiembre de 1982. En las primeras navidades tras el estreno se convirtió en el juguete más vendido. Bertram T. Knight, biógrafo de Spielberg, estima en más de 1.000 millones las ventas generadas por el merchandising de la película, informó Forbes.

Hubo juegos electrónicos y una serie de atracciones copiaron el estilo de la película; por ejemplo, en los parques Disney. Allí solía estar un alienígena saludando a los niños que iban a divertirse.

Cuando hizo la película Henry Thomas recibió tan sólo 15.000 dólares por su trabajo. Convertirse en Elliot fue una bendición que luego se transformó en tortura, pues sus compañeros de curso arremetieron contra él y sufrió acoso escolar. Por entonces no tuvo ayuda para asumir la fama y se fue desvaneciendo su carrera. Muchos años después volvió a aparecer en el cine, especialmente con películas de terror y drama, como El Juego de Gerald.

En 2019, con una vida más apaciguada, Henry fue protagonista de un video de reencuentro con ET. La historia del extraterrestre se traslada al tiempo de internet y Netflix, con una nueva familia que lo acoge con cariño. Al final se repite la escena de despedida del alienígena... éste toca el corazón del hijo de Thomas y le señala al corazón con las palabras que no se borran hace 40 años: “Estaré justo aquí”.