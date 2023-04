La frase cae como una piedra en medio del bosque: “Hice la promesa conmigo mismo de proteger a los jaguares antes de que sea demasiado tarde para salvarlos”. Estas palabras le pertenecen a Marcos Uzquiano, el guardaparque que dedica la vida a proteger a los diferentes animales en la selva boliviana.

La historia de los jaguares en Bolivia está llena de ambiciones, los cazadores van detrás de este felino para sacarle los colmillos y venderlos en diferentes mercados del mundo, China en especial.

Esta es una historia de película que se ha convertido en documental gracias a un puñado de personas que decidieron contarle al mundo lo que está pasando en el Madidi, el área protegida más biodiversa del planeta. Allá el jaguar es clave para el equilibrio del ecosistema.

Tigre Gente se ha presentado en salas internacionales y recibió el aplauso de pie del público. Tiene más de 10 premios y ahora llega a la Cinemateca Boliviana.

Persecución

Uzquiano vuelve a escena y dice en el documental: “Considero a los jaguares parte de mi familia, ellos son mis hermanos, son todo, y dentro de eso la naturaleza también es parte de mí”. Por eso, cuando él trabajaba en el Madidi hizo todo lo posible por defender a los suyos.

Cuenta que durante años él estuvo detrás de este comercio ilegal, cuando era director interino del Parque Nacional Madidi. Todo fue un trabajo lleno de paciencia, como los mismos felinos cuando van de cacería.

“Hice un trabajo de seguimiento apoyado por los guardaparques del área protegida. Primero se indagó información en diferentes lugares para saber de dónde se venía realizando toda esta cadena de tráfico. Estuvimos en comunidades con algunas personas del lugar, hablamos con cazadores de la zona, queríamos saber cómo ellos se habían enterado de la demanda de los colmillos, cuánto les ofertaban. Ha sido todo un seguimiento que se ha hecho durante bastante tiempo hasta tener la información precisa”, contó Marcos a Página Siete.

En esta persecución, Uzquiano anduvo por San Borja, Trinidad, Santa Ana de Yacuma, San Ignacio, Rurrenabaque, Santa Rosa y otras comunidades.

Luego de conversar con muchas personas y seguir varias pistas, observó una huella y no la dejó ir.

En todo momento trabajó en coordinación con otras entidades y pudo descubrir la conexión china del contrabando.

Gracias al trabajo del guardaparque se descubrió cómo operaba la red de contrabandistas. Este ilícito, además, tenía diferentes paradas en Santa Cruz y China.

Para documentar la historia, la cinta también realizó una travesía por territorio boliviano y llegó a suelo asiático.

Mientras algunos niños de la ciudad sueñan con la tecnología, en la selva hay otras ambiciones. Por ejemplo, Marcos anhelaba convertirse en jaguar, por eso cuando cumplía labores de protección en Madidi sentía que su trabajo era parte de su destino. En la actualidad, Uzquiano es jefe de Protección de la Reserva de la Biosfera y Estación Biológica del Beni.

La obra

Lejos de Bolivia creció una mujer que con los años se hizo amante de la naturaleza, Elizabeth Unger. “Estaba interesada en la conservación de la vida silvestre como carrera mucho antes de convertirme en documentalista. Obtuve un título en biología y estaba fascinada por la vida silvestre y los problemas ambientales mientras crecía. Sin embargo, con el tiempo aprendí que en lugar de escribir un artículo académico, me atraía más la narración, fotografía, escritura y cine. Con el tiempo aprendí por mi cuenta cómo dirigir y producir y pronto me di cuenta de que podía tener tanto impacto en estos temas de conservación haciendo un documental que la gente pudiera ver”, explicó la mujer a quien coloquialmente se conoce como Liz.

Ella se hizo cargo de dirigir y producir la cinta Tigre Gente. “Este documental es mi ópera prima, mi primera película, y la considero mi mayor logro hasta el día de hoy. Estoy extremadamente orgullosa tanto de la película como de todo nuestro equipo que la creó”, afirma la mujer cuyas fotografías y trabajo se ha plasmado en la revista National Geographic.

Tigre Gente se estrenó en 2021 y recibió más de 10 premios en festivales de cine alrededor del mundo. “Nuestro equipo no podría estar más contento con el éxito de la película. Hemos recibido innumerables mensajes de personas que describen lo emocionados que están cuando lo ven. Es un sentimiento increíble para nosotros, y sería un honor continuar haciendo documentales que tengan un impacto real en el mundo”, informó Elizabeth.

Sí, la película sí tuvo impacto en distintas latitudes. El periódico británico The Guardian publicó la nota con el título: Encontrando colmillos: nueva película expone el comercio ilícito matando al icónico jaguar de Bolivia”; el diario español El País publicó esta nota: “‘Se compran colmillos de tigre’: el tráfico de animales y el cambio climático toman la gran pantalla”. La revista Variety, el portal BBC News Mundo, Forbes, las agencias de noticias internacionales y distintos portales del mundo dieron repercusión a la historia del jaguar y los guardaparques.

El futuro

La cinta fue dirigida y producida por Unger. Ella trabajó junto con la productora Joanna Natasegara, quien en 2017 ganó un Oscar por el documental Cascos Blancos (The White Helmets) y en 2019 fue nominada al Oscar por Al filo de la democracia (The Edge of Democracy) y en 2014 postuló al Oscar con su obra Virunga.

El equipo de trabajo también contó con la participación de la cruceña Natalie Conneely, productora de Impacto Bolivia. “Conocí a Liz Unger en un festival de cine en el cual vi todo el esfuerzo y amor que ella dedicó a través de ocho años para contar la historia de Tigre Gente y poder proteger a los jaguares. Decidimos trabajar juntas para poder traer la película a Bolivia para el estreno y lanzar la campaña de impacto aquí donde todo comenzó”, refirió la ambientalista.

Fuera de las pantallas aún hay mucho por hacer. Explica: “Debemos estar preocupados por la situación de los jaguares porque son animales que no solamente están en peligro de la caza furtiva y el tráfico ilegal por sus colmillos y pieles, también alrededor del mundo ellos han perdido el 50% de su hábitat natural, el cual necesitan para poder procrear. Un macho necesita hasta 65 mil canchas de fútbol y una hembra hasta 15 mil canchas de fútbol”. La deforestación es un motivo de preocupación para Natalie.

El lunes la cinta se presentó en el Hall de la Vicepresidencia, en La Paz. “Tigre Gente fue filmado en nuestra Amazonia boliviana y en China con el drama de la comercialización ilegal del colmillo del jaguar. Hermanos es hora de tomar conciencia sobre toda forma de ecocidio que atente la vida silvestre”, dijo el vicepresidente David Choquehuanca.

Mañana se lanza oficialmente el documental en la Cinemateca Boliviana. Será la oportunidad propicia para ver el trabajo de Uzquiano y la lucha del jaguar por la supervivencia.