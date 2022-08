Adiós Sandy: muere la superestrella de Grease, Olivia Newton-John

Sandy Olsson es una inocente estudiante australiana transferida al Instituto Rydell, de California (Estados Unidos). Ella es una muchacha bonita, de carácter dulce, que enamora al duro de la película, Danny Zuko, interpretado por John Travolta. Así, como en la película Grease, y en su papel de Sandy, Olivia Newton-John conquistó con su encanto, baile y canto a un mundo difícil que se rindió ante ella. Ayer la actriz murió a sus 73 años.

Nacida en el Reino Unido pero criada en Australia, Newton-John (Cambridge, 1948) desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos de la talla de If Not for You, Let Me Be There y Have You Never Been Mellow, aunque su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical Grease, un clásico del cine de los años 70 que marcó a toda una generación.

La estrella fue diagnosticada con cáncer de mama en 1992 y consiguió mantener el tumor en remisión hasta 2017, cuando los médicos encontraron que se había extendido a otras partes de su cuerpo y tuvo que cancelar una gira recién anunciada.

Hasta entonces, Newton-John se había mantenido activa con varias apariciones y espectáculos, como una residencia de conciertos en Las Vegas que se prolongó desde 2014 y 2015.

En el último tiempo, la actriz interactuó bastante en sus redes sociales, sobre todo al recordar algunas fechas importantes de sus éxitos del pasado. Por ejemplo, en 2021 hizo mención a los 40 años de su éxito Physical.

Carrera brillante

La cantante comenzó en el mundo de la música en la década de los 60, pero su primer acercamiento a las listas de éxitos no se dio hasta 1971 con su versión de If Not for You, un sencillo compuesto por Bob Dylan, que también grabó George Harrison.

Tras colaborar con estrellas de la época, como Cliff Richard, Newton-John ganó su primer Grammy en 1973 por su álbum debut Le Me Be There, en la categoría de música country.

A lo largo de su carrera, que luego se inclinó más hacia el pop, la cantante logró cinco números uno en las listas estadounidenses, incluyendo sus clásicos Physical, Have You Never Been Mellow y You’re the One That I Want, este último parte de la banda sonora de la famosa cinta Grease.

Newton-John, que ya había protagonizado otra película que pasó desapercibida, fue fichada para dar vida a Sandy Olsson, la pareja de Danny Zuko (John Travolta) en Grease (1978), la adaptación a la gran pantalla de la obra de Broadway que se convirtió en la película musical más taquillera del siglo XX.

Newton-John cantó en tres de los mayores éxitos de la película: los duetos You’re The One That I Want y Summer Nights con Travolta, y su deslumbrante balada en solitario, Hopeless Devoted To You.

La película le dio a Olivia Newton-John la oportunidad de cambiar su imagen absolutamente limpia. La portada de su próximo álbum, “Totally Hot” presentaba a la cantante vestida de cuero negro, mientras que sus canciones tenían un sonido pop más vanguardista y contemporáneo, indica CNN.

En 1981 llevó su nueva y más sexy personalidad un paso más allá con Physical, un número de baile con letras tan sugerentes como “There’s nothing left to talk about unless it’s horizontally” (No queda nada de qué hablar a menos que sea horizontalmente). Prohibida por varias estaciones de radio, se convirtió en su mayor éxito, pasando 10 semanas en la cima del Billboard Hot 100.

Olivia Newton-John actuó en el programa de música de la BBC TV Top Of The Pops, en 1974 y en otros espacios importantes de aquella década.

También apareció en varias películas de gran presupuesto, incluida la fantasía musical Xanadu, con la leyenda de Hollywood Gene Kelly en su último papel en la pantalla. La película fracasó, pero su banda sonora se vendió bien y generó Magic, un éxito número uno.

Entre otras de sus participaciones memorables se encuentra su participación en Un Chihuahua de Beverly Hills 2 y años más recientes en la serie Glee, en donde se interpretó a sí misma y cantó su famoso tema Physical. La participación de la actriz fue muy aplaudida por la crítica.

Durante una larga carrera, Olivia Newton-John ganó cuatro premios Grammy y vendió más de 100 millones de álbumes.

Lucha por vivir

En 2019 reveló al programa 60 Minutos que enfrentaba el cáncer de mama: “Me considero muy afortunada de haber atravesado esta situación tres veces y seguir aquí, todos sabemos que moriremos algún día, pero no sabemos en qué momento”, contó.

Mencionó —según reporta el portal electrónico Milenio— que le anunciaron que le quedaban seis meses de vida, razón por lo que prefirió no pensar en ello: “Si alguien te dice que te quedan seis meses de vida, es muy posible que sea así porque te mentalizas. Así que para mí, psicológicamente hablando, es mejor no tener idea alguna sobre el tiempo que me queda o expectativas de ninguna clase. Prefiero no pensar en ello y vivir el máximo posible”, agregó.

Despedida

El esposo de la actriz, John Easterling, confirmó la noticia a través de un comunicado de prensa en el que se lee: “Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”.

Sigue: “Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama”, indicó su esposo, quien pidió que “en vez de flores” los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer, reseña EFE.

Con la partida de Olivia Newton-John queda inmortalizada en la pantalla grande la joven llena de inocencia Sally.