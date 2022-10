Hayley es la novela boliviana del escritor Adrián Nieve, la cual inspiró la creación del videojuego Who is Hayley, producido y elaborado por Álvaro Nogales, un joven de 25 años reconocido gamer de La Paz y estudiante de informática que ganó la Game Jam: Cultura Abierta 2022 del Centro Cultural de España. Con esta obra demuestra que puede llevar el desarrollo de videojuegos a un nivel superior.

El evento, que también contó con el apoyo de la Asociación Boliviana de Videojuegos y la Cámara Departamental del Libro de La Paz, incentivó la creación de videojuegos basados en obras literarias nacionales, de tal forma que se logró combinar dos sectores artísticos con una motivación por la creatividad. Se presentaron al concurso una decena de obras.

Who is Hayley, según explica el creador, se caracteriza por tener simbolismos de la obra original por ser un juego explorativo y narrativo, con diseño 3D y porque está hecha al estilo de Silent Hill, que es una franquicia de videojuegos de terror, tomando en cuenta que Hayley es una novela que explora la psicología de una joven en su relación con la muerte.

Si bien ese juego le valió el reconocimiento de la Game Jam, en su carpeta creativa también está Paranoia Never Alone. Maneja la exploración e interacción y tiene un parecido al videojuego Amnesia, lo cual confirma el estilo vinculado al misterio y el terror que atraen al autor como productor y desarrollador.

Otra de sus creaciones es el videojuego La detective impertinente, realizado en formato de novela visual, que tiene como protagonista a Amanda, personaje caracterizado por su cabello rojo, además es bella e inteligente. Esta obra ya está a la venta, aunque tendrá un relanzamiento con más trabajo, entre fines de este año y comienzos del 2023.

Le cuesta decidir cuál de su tres videojuegos es su favorito, pero menciona que La detective impertinente es el proyecto con más código y esfuerzo que ha realizado.

“Es un software realmente amplio, por más que sea solamente una novela visual, que es el género más fácil por así decirlo, pero en temas de programación está muy, pero muy denso. Me costó mucho hacer la base, el código fuente, pero todo ese esfuerzo resulta en que si quiero hacer un cambio, lo hago rápido”, resalta el entrevistado.

Su afición por este mundo de los videojuegos viene de su infancia. Él jugaba con grupos grandes o en familia Mario Kart y Mario Party; también se divertía con WarCraft y StarCraft.

Pero su pasión incansable le jugó una mala pasada cuando enfermó por tendinitis.

“Hace cuatro años me dio tendinitis y contractura muscular en las manos, brazos, antebrazos y hombros. Actualmente, ya he mejorado, pero máximo puedo trabajar cuatro horas al día en la computadora y no pueden ser horas seguidas, sino con pausas”, cuenta Álvaro.

Él se considera a sí mismo como un “gamer de corazón”, pero reconoce que ya no puede dedicar todo su tiempo a seguir su pasión como quisiera, sino que también se dedica a trabajar.

En la conversación, Álvaro muestra que también ve la creación de videojuegos con un sentido empresarial o de emprendedor. Tiene claro que sus roles pueden ser el de productor o de desarrollador, al explicar con seguridad los alcances de ambos papeles según el caso.

El productor, según explica, está enfocado en la administración de las tareas del grupo y en la intercomunicación entre las diversas áreas, “porque el artista gráfico no habla el mismo idioma que el programador y éste, a su vez, no habla el mismo idioma que el guionista”. También se encarga de presentar el videojuego para buscar apoyos o inversores, mientras que el desarrollador “es el que hace el juego y se encarga de la mano de obra”.

En términos generales, Álvaro detalla que por la creación de un juego simple “de feria”, que puede jugarse en cinco minutos, le pagan unos 100 dólares por programación y desarrollo, pero si el cliente quiere arte y música personalizadas eso implicará la contratación de más gente.

En proyectos pequeños suele hacer todo el solo en 24 horas, pero en ciertas ocasiones hay un equipo detrás del desarrollo de videojuego, por ejemplo: el programador, modelador 3D, diseñador gráfico, guionistas, según el tipo de desafío que le planteen sus clientes o los concursos.

Avanzar como creador de videojuegos tampoco es un camino fácil desde la academia. En la carrera de Informática que cursa siente que su área es la menos valorada.

“Los desarrolladores de juegos estamos marginados, en la carrera de Informática está el diseño web, robótica y la inteligencia artificial, entre otras. Entre todas, estamos los amantes de videojuegos, que es la única área artística y aparentemente menos seria de todas. Hay docentes que son reacios a que hagamos videojuegos en ese sentido”, sostiene.

Además, Álvaro añade que en general en Bolivia es más complicado dedicarse a lo que él hace. Por la falta de trabajo, recuerda que en su primer proyecto cobró 100 bolivianos, ya después con más experiencia llegó este año, por fin, a facturar 100 dólares. Pero afirma que conseguir experiencia para que tomen en serio este tipo de oficio es bastante complicado.

Recordó las palabras de otra desarrolladora de videojuegos, la boliviana Ruth García, quien dijo: “Ser desarrollador de videojuegos es un privilegio, ya que los primeros cinco años sí o sí alguien te tiene que mantener. No vas a poder vivir de eso”.

“Es por eso que muchos se desaniman, se salen de videojuegos y van a trabajos más tradicionales”, afirmó el ganador de la Game Jam 2022.

Para intentar revertir esa situación y que este sector sea tratado con más seriedad o más visibilizado, propone que se realicen más concursos y no sólo uno como el que ganó. Además solicita más ferias, entre otras actividades que incentiven a realizar trabajos de productor y desarrollador, tal como ocurre, según dijo, con el área de la literatura, en la que hay muchos estímulos.

Además, menciona que hay encargos de proyectos a nivel internacional, en los cuales hay mejor pago, pero por la desconfianza en métodos de cobro, muchas veces no se llega a un acuerdo. La llegada de PayPal que está a punto de hacerse realidad, es una oportunidad para que personas que trabajan en videojuego puedan vender sus proyectos al exterior.

Lamentó que en Bolivia los juegos no sean monetizados y la mayoría se realice de forma gratuita. Invocó a la población que cuando salga un videojuego de paga, se pague de verdad para dar ese apoyo que requiere este sector, en la que hay gente apasionada y muy creativa.

Pese a las condiciones difíciles, Álvaro tiene en el horizonte su crecimiento con un estudio propio de videojuegos que tiene ya su primer proyecto con un juego, posiblemente para Navidad, y que prevé ser muy económico. Cuenta que la temática será de gatos y saldrá para celulares gratis, pero con anuncios, y para computadoras costará solo un dólar, un monto para comenzar el apoyo a un emprendedor que actualmente está llevando la creación de videojuego a otro nivel.

No sólo eso. También se propone trabajar más en sus redes sociales, en las cuales se encuentra como Neko Dev, con contenido de videojuegos y temáticas similares, anima a la población a seguirlo y apoyarlo para impulsar sus proyectos.