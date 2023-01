Sucedió hace mucho tiempo, pero ella lo recuerda como si hubiera acontecido ayer. Ella imagina a su abuelo Juan preparándole unas alas con papel brillante y colorido que se pondrá en la espalda para después andar volando de un lado a otro de su casa en Oruro.

Ana Leslie Serrano Revollo era una niña tan afortunada que su mamá Rosario le daba gusto en casi todas sus ocurrencias; por ejemplo la llevaba con sus alas al mercado y la pequeña de trenzas no paraba de sentirse la niña más feliz del mundo.

Ésta es la historia de Ana Serrano, la activista que dirige Amor Por Los Animales (Aplab). Ella hizo todo lo que pudo para salvar al león Fido, aquel que vivía maltratado en el zoológico de Oruro en la década del 2000, y ahora ayuda a todos los animales que puede. Eso sí, le falta tiempo para cumplir con todas sus tareas, pero le sobra cariño a la hora de hacer lo que considera su razón de vida.

El Capitán y el asilo

Sí, Ana era la niña más feliz del mundo, pero fue creciendo y la felicidad no es para siempre. “Me fascinaban los insectos, en especial las mariposas. Quedaba asombrada cuando extendían sus alas. Con mi papá nos escondíamos y admirábamos a los animales de lejos”, cuenta mientras hace un viaje a su infancia.

Se ve a sí misma con guantes, estetoscopio y barbijos soñando con ser enfermera. Para entonces ya sabía lo que sería en el futuro: doctora o veterinaria.

El primer peludito que llegó a su vida fue Capitán, un can blanco con pelo castaño en las orejas.

El cofre de los recuerdos de Ana guarda una foto en la cual está de pie mirando a la cámara estirando el brazo y el Capitán quiere alcanzar su diestra.

La familia de Ana se mudó a Alemania, luego estuvo en Colombia y Venezuela. Con el tiempo volvieron a su tierra natal; ella continuó con los estudios y tuvo que escoger una carrera profesional.

En Oruro no existían sus primeras opciones de estudio. Entonces Ana se decidió a ser una ingeniera civil y toda su vida, fue a la universidad y subió al carril de la monotonía.

Un día mientras iba en el minibús a su casa ella posó su mirada en un hogar de ancianos. Después se le hizo una costumbre mirar hacia aquel lado, hasta que bajó del coche y caminó rumbo al asilo. Tocó el timbre y una alegre monja salió a abrirle, ella había pensado que la joven estaba decidida a ponerse los hábitos cristianos, pero no.

Fue en 1997 cuando el corazón de Ana se hizo chuño al conocer la vida de los ancianos en el asilo. “Recuerdo muy bien a la señora Sarita. Era una mujer bien educada a la cual le gustaba estar siempre bella. Yo iba y me pedía que le pinte las uñas. Era la más coqueta”, explica Serrano.

Luego se hizo amiga de un exbasquetbolista que andaba triste porque estaba lejos de su familia. Un día decidió llamar al número que le dejó su hermano, pues él quería tener a alguien con quien charlar de sus hazañas en el deporte. Ana descubrió que le dejaron un número equivocado y tuvo que dar la noticia al hombre que se sumió en una tristeza sin fin. “Ahí conocí lo que era la depresión”, dice la mujer que conoció la felicidad y chocó, casi de golpe, con la tristeza.

Un día decidió no sufrir por los demás y decidió alejarse del asilo. Eso sí, iba a conocer otras sensaciones.

Las ovejas y el león

Otra casualidad se colocó en las manos de Anita. Le dieron un volante en el cual se solicitaban voluntarios para ser parte de Animales SOS Oruro. Ella aceptó su nuevo destino y se ocupó de rescatar a gatos y perros abandonados. Había gente que los envenenaba y los animales deambulaban en las calles.

“Recuerdo mi primer caso de maltrato”, comenta Ana; toma aire porque los recuerdos se le agolpan y alza un poco la voz, como sintiendo de cómo se estremeció cuando vio a una campesina que agarraba una a una a sus ovejas y las estrellaba contra la pared de su casa. “Ella estaba muy mal de la cabeza, descubrimos que tenía problemas psicológicos y que había sufrido bastante violencia en su casa”, narra.

Cuando vio aquella imagen, Ana estaba con su compañero Marcelo y entre ambos saltaron de sus escondites para ir a detener a la campesina que, a su vez, se enfrentó a ellos. Con el tiempo, la rescatista entendió que el camino de la pasión desmedida no es el más indicado.

En aquellos años, Anita se hizo parte de Jóvenes Progresistas de Oruro y participó en una mesa redonda en la cual supo la historia de un león encerrado en el zoológico de Oruro, la ciudad que está sobre los 3.700 metros sobre el nivel del mar.

Ella fue a ver al rey de la selva y lo encontró demacrado. Pronto sintió pena por él y se puso en la piel del animal. Le dolían sus rugidos y penaba al verlo encerrado en una cárcel donde únicamente había una pared pintada de selva, un triángulo de tierra y un pedazo de tronco. ¿Qué había hecho la majestad de los animales para estar así?

Iba a visitar al león Fido y lo miraba casi a diario. También observó a otros animales que arrastraban sus penurias. Ana se “camufló” de voluntaria y halló cadáveres de quirquinchos y de otros animales.

Una tarde volvió a pensar en el león y sintió que no podía más. Redactó una carta en la cual escribió cual si ella fuese el león Fido. Escribió y mostró el texto a su amigo Jimmy López. Entre los dos hicieron algunos retoques a la misiva y decidieron hacer viral el mensaje. La idea era que el mundo conozca la historia de Fido y su sufrimiento en el zoológico de Oruro.

Era una época muy diferente de la actual. Las redes sociales estaban en pañales y la única manera de hacer un mensaje viral era llevándolo de manera física. Fueron a los colegios y pidieron a los niños que le escriban al león Fido. Dejaron unas cajas para que los pequeños allí se manifestaran. Fotocopiaron y pegaron la carta en algunos lugares y el periódico La Patria, con su suplemento Kiswara, decidió publicar la misiva de Fido el 12 de junio de 2003. Fue una campaña exitosa.

Todo el mundo supo del sufrir del rey de la selva. Se organizaron campañas en Oruro y en distintas partes del país, el alcalde de entonces, Édgar Bazán, estuvo entre la espada y la pared hasta que decidió sacar a Fido de su cárcel y llevarlo a un ambiente más amplio, gestionado por la comunidad Inti Wara Yassi.

Hubo orureños que se opusieron e hicieron de Fido una bandera departamental. Fido era de Oruro y si bien no nació allí, allí debía morir. Bazán no cumplió su palabra y no sacó a Fido de su jaula, el león falleció a las 15:15 del 1 de octubre de 2006.

Volar o morir

“Entonces nació Aplab, después del león Fido”, cuenta Ana con un tono sosegado.

Pero no lo hizo ella sola. “Recuerdo que conocí a Elvia Moya, quien tenía una idea similar a la mía. Entre las dos nos juntamos y creamos Aplab”.

Fue el comienzo de una temporada de amor por los animales y también de desencanto con algunos seres humanos.

Rememora cuando denunció a un grupo de mujeres que vendía aves en el Mercado Kantuta de Oruro. Cuando la Policía fue a hacer requisas, las vendedoras preferían torcerles el cuello a los pájaros y matarlos. Matarlos antes que verlos en libertad.

Las aves siempre fueron una debilidad para Ana. Hace tres años, aproximadamente, que en Aplab reciben denuncias de vecinos que viven en edificios y miran cómo los pájaros se estrellan en sus ventanas. “Había un señor que nos contaba de un halcón que visitaba su ventana y la picoteaba constantemente. Los especialistas nos dijeron que el ave se veía reflejada y por eso tenía esa conducta”.

Usualmente las aves que se estrellan contra los ventanales de espejo confunden el reflejo del vidrio y creen que el cielo continúa en su horizonte.

Hay otros vuelos que siguen. Ana obtuvo El Premio Mundial a la Compasión Ejemplar y esos fondos económicos le ayudaron a solventar a Aplab. La entidad ha crecido. En la actualidad hay tres veterinarios que trabajan allá, los voluntarios a veces llegan a ser 20 personas, y en otras ocasiones son sólo tres.

Ana sigue y se prepara para ir por más. Estudió veterinaria y cada vez se capacita más. Parece que aún tiene en su espalda aquellas alas que le puso su abuelo porque, como suelen decirle, ella es un ángel para los animales.