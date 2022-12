El aporte de Andrés Gómez Vela al periodismo fue nuevamente reconocido por la Asociación de Periodistas de La Paz. Este 2022 por sus columnas de opinión. “Marco el digno”, titula el artículo que el mismo Gómez postuló por su portal de noticias Rimaypampa, desde donde continúa haciendo ese periodismo minucioso y de cuestionamiento que lo caracteriza, pero que le costó más de una vez su fuente laboral.

Es la primera vez que autopostula su trabajo en un concurso y le fue bien. Es que sus columnas de opinión, que se destacan por la forma y estilo con el que interpela a sus lectores, marcan una nueva etapa en su trayectoria profesional; así el waskiri y siete ligas que se hizo periodista, ahora anota como líder de opinión. “El estudio me abrió espacio en el colegio y la universidad, donde estudié periodismo. El fútbol también me abrió muchos espacios. Hubo un tiempo en que fui Siete Ligas, jugaba en todo lado para abrirme espacios”, cuenta Andrés Gómez a Página Siete, al recordar sus años de estudiante.

Sobre sus columnas de opinión, que alcanzan los primeros sitios en lectoría -como evidencian las estadísticas de Página Siete, donde Andrés es columnista de domingo desde la fundación del diario-, el mismo Andrés cuenta que comenzaron en un pequeño espacio en un suplemento electoral del periódico La Prensa, donde fue jefe de Informaciones.

“Mi colega Guimer Zambrana me dijo: ¡Echale pues tu opinión! Era una columnita y comencé a escribir sobre los spots de la campaña. Había leído sobre el tema. Al tiempo me encontré con mi profesor Jaime Reyes, quien me pidió que felicitara al periodista que escribía esa columnita. No le dije que era yo. Luego, doña Ana María Romero de Campero me comentó que leía lo que escribía, que debía seguir adelante. Que me dijera eso doña Anita fue fundamental”, cuenta. Y cada vez fue perfeccionando más lo que él llama una “obra de arte” de argumentos con los que, en su visión, busca transformar la sociedad e incluso convocar a la acción. Actualmente enseña Periodismo de opinión en la Universidad Mayor de San Andrés.

Ésta es la conversación con el hombre que nació hace 56 años en el valle quechua de Pocoata, en Potosí, de donde, de la mano de su hermano Antonio, salió para estudiar, cuando tenía siete años. Primero en colegios fiscales, luego en La Salle y después en la Universidad Católica Boliviana, impulsado siempre por sus buenas notas y el fútbol. Pero también con la música, confiesa.

Es que Andrés, como buen pocoateño, toca el charango, pero también la guitarra y el acordeón. Además no se olvida de esas tradiciones de su pueblo, como la de macerar la chicha para que sea más “embriagante”. Lo aplica en sus columnas, las hace macerar y se convierten en un “embriagante” Tinku verbal. Acaba de recibir un nuevo reconocimiento. Sí. Es la primera vez que mandé un trabajo a un concurso. No lo hice antes tal vez porque no buscaba premios. Me sugirieron enviar uno de mis artículos y lo envié. Claro, a uno le agrada que reconozcan su trabajo. ¿Qué columna presentó? La de Marco Antonio Aramayo (Marco el digno), el exdirector del Fondo Indígena que denunció los casos de corrupción y terminó en la cárcel, donde murió. Para elegir, realicé un sondeo entre las personas que evalúan mis columnas antes de ser publicadas. ¿Qué decía su columna? Es una denuncia con un argumento de analogía entre lo que pasó a Marco Antonio Aramayo y a un luchador por la libertad en Gran Bretaña, en el 1600, John Lilburne, que no se rindió pese a que lo torturaron. Hice esa analogía con Marco por la tortura que sufrió durante la cantidad de viajes en que lo embarcaron para presentarse a los juicios que le impusieron. Fue como una vuelta a la tierra enmanillado y en las peores condiciones. El artículo impactó porque el trabajo tiene datos reales. Seguí este caso de injusticia durante años.

Tiene un estilo para escribir Sí. Dicen que a las personas no se las conoce sólo por sus acciones, sino por lo que escriben. Escribo las columnas de opinión de acuerdo con el tema. Si es uno de injusticia, redacto en segunda persona porque permite la apelación al lector. Cuando quiero compartir una experiencia, parto en primera persona. En tercera persona, para mantener la frialdad. Uso el sujeto colectivo, nosotros, para generar identidad o convocar a una acción. Como doy clases de periodismo de opinión y leí bastantes libros, defino argumentos por el ejemplo, la analogía, la autoridad o la metáfora. Pienso cómo arrancar, ya sea de forma descriptiva, narrativa, informativa o argumentativa. ¿Se puede hacer tanto en una columna de opinión? Sí. La columna de opinión tiene un fino acabado y un sello personal que permite conectar con los lectores. Si un lector no se conecta, al menos se inquieta, perturba o siente flaquear sus razones. Sucede cuando la columna tiene evidencias (información) y argumentos (opinión) que prueban el razonamiento. Vengo de un vallecito llamado Pocoata, donde se hace macerar la chicha para que sea embriagante. Es igual la columna. Hay que dejarla macerar 24 o 48 horas para que seduzca y embriague. ¿Alguna vez lo cuestionaron porque siendo periodista marca posición? Primero, un planteamiento metodológico. Cuando escribo noticias, no opino, aplico la estructura informativa. Cuando opino, uso argumentos y fuentes. No hay opinión sin información. Segundo, planteamiento legal. La Constitución y los tratados garantizan a los periodistas la libertad de expresión y ésta se entiende también como el derecho a opinar. ¿En qué etapa de su trayectoria periodística se siente? En la etapa de la reinvención. Siento que me falta aprender más. Internet, las redes sociales y el covid acabaron de fundir el modelo de negocio del periodismo, porque los medios perdieron el monopolio de la producción y venta de noticias. Cambió el paradigma. Obvio, muchos principios del periodismo se mantienen, entre ellos el poder de la pregunta. Recuerdo que allá por 1995, pregunté a un jefe militar ¿por qué no hay un general Mamani, puesto que las FFAA se consideran el mismo pueblo uniformado? El comandante se incomodó. Descubrí que una pregunta es poderosa cuando desmantela creencias. Por eso, un periodista debe formarse cada día. Recuerdo que estudié derecho porque en una cobertura escuché a unos abogados decir que los periodistas ignorantes no diferencian un habeas corpus de un amparo constitucional. Ese mismo día fui a ver si había inscripciones en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UMSA. Luego, hice una maestría en Derecho Constitucional.

¿Su aporte al periodismo? Descubrir casos de corrupción. ¿Cuáles son? Comienzo con una anécdota. Un día llegó un reportero de una comunidad que está cerca del lago Titicaca. Yo estaba en Erbol. El reportero me comentó que unos políticos trajeron unas ovejas cara negra para entregar a los comunarios. Justo ese día llovió y las ovejas se despintaron. De inmediato, hablé con Anita Apaza, periodista de la Agencia de Noticias Indígenas para indagar el caso. Otro día, una persona informó que un dirigente hizo un proyecto para un pueblo inexistente. Estalló el escándalo de corrupción denominado Fondo Indígena. En otra oportunidad (2011), un ciudadano del Tipnis declaró que los indígenas no aceptarán la carretera. Viajamos al Tipnis y verificamos que la carretera pasaba a 60 kilómetros del lugar donde vivían los indígenas. El Gobierno de entonces culpó de la marcha (en 2011) a Erbol. En la etapa preparatoria del censo (2012), detectamos irregularidades. El día del censo, informamos que faltaba boletas en algunos lugares. Confirmamos las irregularidades en la cartografía. Destapamos el caso de Papelbol que generó 7 millones de sobreprecio. Así aporta el periodismo. Ese periodismo le trajo problemas con el poder. Sí, con todos los gobiernos. Los emenerristas, adenistas, miristas y condepistas me decían trostkista. El último gobierno de Goni presionó para que los dueños de La Prensa me echen porque - según el Gobierno - era masista. Después, el gobierno del MAS dijo que era de derecha. La línea principista te genera problemas con todos los gobiernos. ¿Hasta el derecho al trabajo? Sí, me quedé sin trabajo tres veces por mantenerme fiel a mi sentido de vida: el periodismo. Fiel a mi principio de vida: la democracia. Fiel a mis cimientos: la libertad de expresión. Pude haber ganado mucho dinero si alquilaba mi pluma y mi opinión a algún partido en función de poder. Me tentaron al menos en cuatro ocasiones, hasta con tener un medio de comunicación, pero me negué. Hoy me siento bien por no haber caído en la tentación. Es mi capital simbólico. ¿De dónde vienen esos principios y valores? De mi hermano mayor, Antonio, de mis tres mamás (sonríe). Tengo tres mamás: Adela, que es mi madre; Albina, con quien crecí durante toda la etapa escolar, y Reneria, que fue mi apoyo moral de siempre. Cada una tiene sus virtudes. Albina tiene una mente brillante, una memoria increíble. Se acuerda de todo, cumplirá este 15 de diciembre 91 años. Coplea hasta hacer cansar a los charangueros. Tiene una agilidad mental y verbal increíble y no sabe leer. Por eso, suele repetir: Si hubiera ido a la escuela, habría sido presidenta. Reneria ya va por 71 años. Es la primera feminista que conocí. Es soltera y sin hijos por decisión propia. Nunca necesitó un hombre al lado para ser lo que es. Es una mujer de agallas. Adela Vela tiene 79 años y es capísima para los números. Tiene una calculadora en la cabeza. Divide y multiplica al comprar mercadería sin equivocarse. Mi papá, Emilio Gómez López, es muy trabajador, nunca fanfarrón, siempre sencillo y muy honrado. Solía decirme: “Si te robas un peso, te van a ver toda la vida con esa cara; no te lo dirán, pero te verán así”. Mi hermano Antonio desbrozó el camino del destino de nuestro porvenir cuando dijo a sus 18 años: “Nos vamos a La Paz, aquí (Pocoata) no hay futuro”.