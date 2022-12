Bienvenido Buey Rojo Sangre, el esperado filme de Bellott

En este año pleno de cine boliviano o cine hecho en Bolivia, Rodrigo Bellott, el director de Quién mató a la llamita blanca, estrena por encima de la pandemia su reciente propuesta de cine homenaje. Homenaje al suspenso y el terror en la vieja tradición de Roman Polanski y Alfred Hitchkoch. Recordarán, sin duda: El bebé de Rosemary y Psicosis, la del demonio que embaraza y el cuchillo en alto.

Buey Rojo Sangre es el cuarto título de una carrera prolífica, llena de riesgos y logros. Este filme, sumado al palmarés de este cruceño que tiene un pie en Nueva York y el otro en Santa Cruz, tiene un lenguaje visual y sonoro “bilingüe spanglish”.

Sin duda, asistimos a una renovación crítica en el cine hecho en Bolivia, abarcador y experimental, una nueva época para un público ávido y virgen; en esta ruta están Bellott, Russo, Loayza, López y un sinnúmero de escultores del nuevo cine boliviano.

Una obra motivada por la metáfora del bosque de Tariquía, víctima del avasallamiento de empresas petroleras, que es reconocido como la Fábrica de Agua en Tarija. Dos árboles detienen el deterioro de la naturaleza, el pino de cerro y el algarrobo; árboles locales abrazados como el motacú y el bibosi en contacto amoroso, primero retienen, luego almacenan y después reparten el agua. Así como el amor de dos chicos amantes que, convocados por una compañera del psiquiátrico, llegan de Nueva York a escribir por encargo, un relato de prensa sobre el trágico destino de la Fábrica del Agua.

Una mujer coloca en su boca el cañón de un mauser y se dispara inaugurando el estallido del color dominante, del drama rojo, rojo fuego, rojo sangre, roja pasión.

Un tiro que remata a un toro atropellado agonizante que nos devela el tono del relato. El estampido del disparo que entierra y que da inicio a un nuevo giro en la espiral de emociones. “Estaba sufriendo”.

En una especie de carrusel de sucesos, de tiempos que avanzan, retroceden. Nos embosca un dolor convertido en miedo, que funda una incertidumbre que nos pone los pelos de punta y nos quita el piso, instaurando dubitaciones, vértigos que de inmediato nos invitan a ocupar la carpa del terror.

Durante la tarea periodística de los enamorados, hace su aparición un toro rojo que ocupa la pantalla; la narrativa se torna oscura, resultado creativo muy bien logrado, del guion compartido con Nate Atkins, amante de Hitchcock y Polanski.

Mientras en la banda sonora susurran voces secretas, el Minotauro, el mítico ser mitad humano y mitad toro, brama con un ronquido adolorido y bestial.

La psicosis, con sus agitadas alucinaciones, eventos de automutilación, violencia en un intento desesperado por huir de sí mismos, liberarse del delirio persecutorio, de la pesadilla reiterativa de una tragedia a la que asiste el amante: el suicidio de su madre con un disparo de un Smith y Wesson en su cocina, que los inunda de sangre, sangre, sangre.

Lo que convence es el estilo y esta opción valiente y lograda muy madura de Bellott, que no repite, ni en La llamita blanca, Dependencia Sexual, ni en Tu me manques. Ahora, Buey Rojo Sangre no impone al espectador, sino que lo seduce para que se entregue, sin anteponer prejuicios ni ideologías. Si bien afirma que el cine es el “espejo de la patria”, en su diversidad, en su autodeterminación, en su inclusión. Nos abre a la experiencia extrema de la salud mental que ignoramos y no comprendemos, como tantas otras condiciones humanas que alberga este territorio inocente y hermoso.

Y en un momento espacial, la primera escena de sexo gay en el cine boliviano, fotografiado como el resto magistralmente por Bastani, y luego la tarea más compleja y arriesgada, la edición en manos de un maestro Juan Pablo Richter, que sólo la Copakawana Mamaru (denominativo mestizo de la Virgen) sabe cómo armó este delirio cinematográfico, con una banda sonora que intriga.

Nunca nos sobrará certeza alguna de lo que se nos relata, no hay narrativa, hay conmoción en la piel y el cuerpo; a mí me trajo de vuelta eventos esquizofrénicos juveniles, y en eso comparten López, Russo y otros la nueva cinematografía, más poética, más epidérmica, más experimental que nos abre el corazón y nos acrecienta el horizonte.

Es una generación que se comunica, comparte, se apoya, sigue frente a generaciones anteriores; son mucho más generosos y cómplices, ésa es una de las señales más promisorias de este fenómeno pospandemia.

El peligro de la desaparición por el fuego de la ambición extractiva en la Fábrica del Agua en Tariquía, acelerada por el cambio climático, es una metáfora de la amenaza de la desaparición de lo diverso humano, de opción sexual, de condición psiquiátrica, de amor, de la amistad de los distintos, abrazados en su generosidad, repartiendo el agua de la vida a los semejantes.

Gracias, Rodrigo Bellott, por tu honestidad y nobleza.