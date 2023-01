Para ver la tercera temporada es necesario hacer un repaso de lo que ocurrió en la primera y segunda.

Todo inicia con una Teresa Mendoza que cambiaba dinero, una librecambista. Ella debe escapar de México tras la muerte del Güero, su primer amor, un amor peligroso, pues él se dedica al transporte de drogas.

Con la muerte de su pareja, sus enemigos quieren matarla a ella también y desde entonces siempre debe vivir escapando. Epifanio Vargas, aspirante a político, amigo del cártel de Sinaloa y del difunto novio de Teresa, le salva la vida enviándola a España.

Así nace la Reina del Sur, de una mujer que de tanto escapar decide darse la vuelta y ser ella quien persigue a sus enemigos. Su fortuna y fama crecen conforme ella demuestra sus habilidades en los números y frialdad para terminar con sus oponentes.

Teresa no tiene oponentes, su talón de Aquiles es su corazón, pues vuelve a enamorarse, pero de un hombre que sólo quiere hacerse de sus riquezas. Como toda traición, la entonces narcotraficante cobra el delito con balas aun estando embarazada de él. De ahí que la primera temporada termina con una Teresa madre, mucho más vulnerable y con deseos de tener una vida tranquila.

En la segunda temporada han pasado nueve años. Teresa vive en una pequeña ciudad de Italia junto a su hija Sofía. Cuando la niña es secuestrada por órdenes de Epifanio, la Reina del Sur debe volver a las aventuras, esta vez por un chantaje.

Vargas, interpretado por Humberto Zurita, quiere ser presidente de México. Para ello le da una misión a Teresa: destruir al zurdo Villa, oponente político y también relacionado con narcotráfico.

Ella no tiene otra opción porque no desea que le hagan daño a su hija. Pero mientras cumple esa misión esquiva los intentos de la DEA de atraparla. Finalmente logran el objetivo, Teresa vuelve con su hija, Epifanio es presidente, pero algo no sucede bien. Al final de la segunda temporada, la Reina del Sur es detenida por la justicia de Estados Unidos y condenada a 85 años de cárcel por la muerte de tres oficiales durante varios operativos y, así, una vez más, separada de su hija.

El origen de la Reina del Sur es una novela ficticia (es decir que no se inspiró en hechos reales) publicada por Pérez Reverte en 2002.