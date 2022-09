Bruno Mamani Victoria, el orureño que a los 17 años se subió al negocio de las grúas

Pasan las 10:00 y Bruno Mamani Victoria recibe a Página Siete en su oficina de Grúas Grigotá, ubicada a un lado de la avenida 6 de Marzo de la ciudad de El Alto, desde donde se convirtió en un empresario global. Su formalidad y serenidad se transforman rápidamente en atención y gentileza, que se suman a esa capacidad que tiene para contar los 31 años de su exitosa vida en los negocios como si se tratara de una seguidilla de objetivos que alcanzó con sus hermanos Zenón y Trifón.

Pero esos éxitos no son consecuencia del azar o de la buena fortuna, sino de esa disciplina que le inculcaron sus padres y que fortaleció conociendo a hombres de negocios de otras partes del mundo. También son fruto de la perseverancia, que él prefiere llamar “obsesión”, por lograr todas las tareas y objetivos que se traza desde que era un adolescente.

Bruno no es alteño. Nació hace 48 años en Pazña, un pueblo minero de Oruro, pero a sus 15 años salió a conocer La Paz. La ciudad lo encandiló, lo atrapó y no lo dejó volver. Se instaló cerca de la metrópoli, en El Alto, para estudiar, trabajar y aprender el oficio de electricista que a sus 17 años le permitió conocer el negocio de las grúas y subirse en él para no parar de escalar.

La agenda del orureño transcurre entre viajes desde El Alto a diferentes destinos del mundo para adquirir los equipos con los que constantemente moderniza los servicios de Grúas Grigotá, la empresa de alquiler de maquinaria pesada que gerenta desde inicios de los años 2000.

Ha cruzado los mares y llegado a diferentes continentes, sobre todo el asiático, donde frecuentemente se ve en medio de empresarios de todo el mundo, pujando en subastas de maquinaria pesada. En los últimos años se detuvo en Japón, convencido de la calidad que encuentra en ese país, pero sobre todo en la formalidad y transparencia en los negocios, asegura.