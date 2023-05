“Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque entonando fuerte su canción, la canción de los héroes”. Es el estribillo que se escuchó en videos colgados en miles de cuentas de redes sociales de Latinoamérica al acercarse el estreno de Los Caballeros del Zodiaco- El inicio, cinta de acción real que llevó algunos de esos personajes a las pantallas grandes.

No importa qué expectativas tenían. Personas entre los 20 y 50 años filmaron videos de TikTok de su entrada al cine. Al salir, hombres y mujeres manifestaron su disgusto con la adaptación. Algunos lo hicieron con lágrimas de ira, mientras que otros no pudieron evitar grabar sus videos aullando de rabia.

Para muchos puede parecer algo exagerado, pero lo cierto es que la creación del mangaka (historietista japonés) Masami Kurumada fue más allá de una simple serie de dibujos animados. Fue un verdadero fenómeno cultural que terminó de abrir de par en par las puertas del entretenimiento latino a la animación y cómic nipón.

“Qué quiere que le diga. Yo la vi por primera vez cuando tenía 13 caños y me llegó. Cuando me sentía bajoneado, escuchar su música o recordar pasajes de mis héroes me ayudaba a levantar el ánimo. Ikki, el caballero del Fénix, me enseñó a perseverar no importando lo que ocurra”, contó Roberto, de 43 años.

Si bien con el paso de los años nuevas series y personajes destronaron a los caballeros de Atenea –entre ellos los personajes de otro de los gigantes del entretenimiento japonés como Dragon Ball– más de una generación creció con esos guerreros mitológicos.

“Si un cliente tiene más de 25 años, buscará algo de Saint Seiya (nombre original del manga y serie). Piden muñecos, mangas, las películas, peluches, llaveros, posters, poleras..., algunos no reparan en el precio”, reveló Cristina Mamani de 19 años, encargada de una tienda de productos relacionados con animé.

Saint Seiya, que literalmente significa Seiya el santo, salió publicado por primera vez el 3 de diciembre de 1983 en la revista Shokan Shonen Jump. Escrita y dibujada por Masami Kurumada, la historia gira alrededor de cinco adolescentes huérfanos –que en la versión inicial tienen entre 12 y 15 años– Seiya, Shiryu, Hyoga, Shun e Ikki, que son entrenados en santuarios en diferentes países para convertirse en santos (caballeros) de bronce, guerreros que protegen a la reencarnación de la diosa Atenea, portando armaduras (ropajes en el original) basados en las 88 constelaciones griegas tradicionales.

Fue adaptado posteriormente en una serie de animación 158 episodios. También se han producido cinco películas animadas, una serie y una cinta de animación por computadora, además de varias precuelas y secuelas.

Más allá de la trama y del drama de cada una de las sagas que se ven en el anime, el éxito de Los Caballeros del Zodiaco se generó gracias a la empatía que cada uno de sus personajes llegó a crear con el público.

“Es muy inspiradora. Cuando eres adolescente y sientes que el mundo está contra ti, tienes estos personajes que te animan a levantarte y luchar, que nada está lejos de tu alcance si es que logras hacer arder el cosmos (la energía mística que usan los personajes) de tu corazón. Es decir, si no te rindes”, consideró Marcos, de 43 años, quien lamentó que la cinta estrenada “no captura esa esencia tan especial”.

Una empatía que resonó con más fuerza en los países latinos de América y Europa, pese a las polémicas que generó a finales de la década de 1980 e inicios de 1990.

La primera fue precisamente el nombre. Los traductores de España (de donde se derivaron el resto de las versiones en español y portugués) e Italia decidieron cambiar el nombre de santos por caballeros para evitar problemas con la Iglesia Católica.

Llegó a Latinoamérica y se convirtió en un éxito instantáneo, aunque autoridades siempre cuestionaron la violencia y el subtexto homosexual de varios personajes. Una de las razones de su éxito en Iberoamérica es el doblaje mexicano utilizado.

Tal fue el impacto de las voces de Jesús Barrero (Seiya de Pegaso), Ricardo Mendoza (Shiryu del Dragón), René García (Hyoga de Cisne), José Gilberto Vilchis (Shun de Andromeda) y Marcos Patiño (Ikki de Fénix) que los fans prefieren la versión doblada a la original.

“Se enojan si les ofreces videos con otras voces que no sean las originales”, agregó María, una vendedora de animé. Incluso en Japón y Estados Unidos son conscientes de ello, al punto que la película de acción real cuenta con la voz de Patiño (Barrero falleció en 2016) y el videojuego Alma de Soldado para Play Station 4 cuenta con ese doblaje.

Los actores son invitados recurrentes a las convenciones de animé y cómics que se realizan en toda la región. De hecho, García visitó al menos dos veces Bolivia para sumarse a uno de estos eventos en La Paz y Cochabamba.

Y si bien la nueva cinta de acción real fue del desagrado de estos seguidores de Atenea, ellos se consuelan asegurando que “siempre nos queda la serie original y el manga”. Y paran la oreja ante la posibilidad de nuevas adaptaciones oficiales.