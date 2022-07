Camille se viste de heroína, salva a un pasajero en el avión y cumple 38 años

La abogada Camille Vásquez saltó al estrellato en las últimas semanas. Lideró de forma contundente la defensa de Johnny Depp, en el que enfrentó al protagonista de El jinete sin cabeza con su exesposa Amber Heard. Por su labor le dieron un ascenso en su bufete. La semana pasada la jurista fue bautizada como “Mujer Maravilla” al ayudar a un pasajero de avión en pleno vuelo. Hoy es su cumpleaños número 38 y alista una serie de festejos.

Sangre latina

La mujer elegante, académica y aguerrida en el estrado nació en San Francisco (Estados Unidos), tiene ascendencia cubana y colombiana. Vásquez se graduó en 2006 en la Universidad del Sur de California y en 2010 en la Southwestern Law School de Los Ángeles, informa BBC Mundo.

Desde hace cuatro años es asociada en Brown Rudnick, el bufete de alto perfil contratado por Johnny Depp para representarlo en su caso de difamación por 50 millones contra su exesposa Amber Heard. Ella fue una de los nueve abogados de la firma involucrados en el juicio.

En 2021 fue nombrada una de las abogadas One to Watch (alguien a quien prestar atención) de la revista Best Lawyer.

Se especializa en litigios y arbitraje, con énfasis en casos de difamación, como lo hizo para el actor central de Piratas del Caribe.

Sin embargo, para sus nuevos seguidores, Vásquez es quizás mejor conocida por sus muchas objeciones y por una serie de tensos intercambios con Heard.

Durante dos días de contrainterrogatorio, Vásquez puso en duda el relato de Heard sobre su problemático matrimonio con Depp con la esperanza de que los miembros del jurado vean inconsistencias en sus afirmaciones.

En más de una ocasión las cámaras se posaron sobre las actitudes de abogada y cliente, los rumores no se dejaron esperar.

En una entrevista con People, Vásquez negó que exista otro vínculo entre el personaje de El hombre manos de tijera y ella. “Es decepcionante que ciertos medios dijeran que mis interacciones con Johnny, que es un amigo que conozco y represento desde hace cuatro años y medio, fueron poco profesionales. Es decepcionante escuchar eso”, indicó la litigante. Recalcó que su preocupación por sus clientes es genuina y que abraza a todos, una característica que no le da miedo decir en voz alta.

El pleito judicial acabó a favor de Camille y su cliente. La actriz de Aquaman fue hallada culpable de difamación a su esposo y sentenciada a pagar poco más de 10 millones de dólares.

Ascenso

Debido a su buen desempeño como abogada de Depp en el juicio del actor, ella recibió un ascenso en su firma de abogados, Brown Rudnick, así lo anunció la institución en sus redes sociales.

“Nos complace anunciar que Camille Vásquez ha sido elevada a socia. Ella fue un miembro clave del equipo de litigios que ganó el veredicto del jurado la semana pasada para el actor Johnny Depp en su juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard”, anunció el bufete en su cuenta de Twitter.

En un comunicado más extenso, la Brown Rudnick informó que Vásquez se unió a su oficina del condado de Orange en 2018 como asociada en el área de Litigios y Arbitraje. “Tiene más de 10 años de experiencia como abogada litigante en disputas de alto riesgo, incluyendo casos de difamación, disputas contractuales, agravios relacionados con negocios y reclamos laborales”, detalló la firma.

William Baldiga, presidente y director ejecutivo de Brown Rudnick, declaró: “Habíamos reservado este anuncio para el final de nuestro año fiscal, pero su actuación durante el juicio de Johnny Depp demostró al mundo que estaba lista para dar el siguiente paso”, reporta el portal electrónico Milenio.

La Mujer Maravilla

Antes de que concluya junio, Camille volvió a ser noticia. El portal de noticias Hola informó que lejos de los juzgados y mucho más cerca del cielo fue en donde la famosa abogada mostró su gran corazón al ayudar a uno de los pasajeros de su vuelo de Los Ángeles a Nueva York. El hombre en cuestión se había desmayado con ella como testigo, y sin pensarlo dos veces, se levantó de su asiento para ofrecerle los primeros auxilios.

Vásquez y su guardaespaldas iban en primera clase de American Airlines cuando el hombre de 70 años que caminaba cayó al piso golpeándose la cabeza. Aunque las aeromozas intentaron ayudarlo. Hasta se hizo un montaje de foto a la abogada (ver recuadro).

Camille, continúa Hola, es experta en defender a la gente en la corte, pero no iba a permitir que un hombre sufriera enfrente de ella por cuestiones médicas, por lo que llamó a su cuñado, que es médico, para que la guiara paso a paso para corroborar que el hombre estuviera bien y brindarle una mejor atención.

Con esta acción ella se ganó el cariño de la gente. Tanto que una de las aeromozas del vuelo no dudó en llamarla “Mujer Maravilla”. Y aunque la abogada hizo todo de manera desinteresada, la asistente de vuelo le obsequió una botella de vino Merlot y una de champán por haber ayudado a salvar la vida de un hombre.

La fiesta

Hoy la abogada de origen latino está de festejo, pues cumple 38 años. Según el medio TMZ, Vásquez prepara un festejo con varios días de duración. Lo primero que trascendió es que ya viajó hacia la ciudad de Londres, donde vive su pareja Edward Owen.

Allí, según el portal de noticias Yahoo, el ejecutivo de WeWork preparará una fiesta y, en el transcurso de la semana, la llevará a diversos lugares especiales. Uno de ellos, y entre los más importantes, es que asistirán al concierto que realizarán -por separado- Elton John y los Rolling Stones en Wimbledon.

Luego irá junto con su novio a Praga, República Checa, para el show del guitarrista Jeff Beck.

Precisamente en aquella ciudad, pasará un tiempo con el actor. ¿El motivo? Él será otra de las figuras importantes que estará presente en el lugar. Tal y como sorprendió en junio, realizará una presentación con el músico y la velada tendrá lugar el 11 de julio.